Ottersberg: 14-Jähriger stirbt auf Gleisen

Von: Petra Holthusen

Nach dem tödlichen Unfall auf den Gleisen am Ottersberger Bahnhof kümmerten sich Ottersberger Feuerwehrleute um die 250 Zugreisenden an Bord des gestoppten IC. Der Triebfahrzeugführer hatte eine Schnellbremsung eingeleitet, den Unfall aber nicht verhindern können. Ein 14-jähriger Junge starb im Gleisbett. © Feuerwehr

Ottersberg – Ein 14-jähriger Junge ist am Montagabend auf den Gleisen am Ottersberger Bahnhof von einem IC erfasst und tödlich verletzt worden. Die Bundespolizeiinspektion Bremen spricht von einem tragischen Unfall.

Wie die Polizei berichtet, hatte sich der 14-Jährige gemeinsam mit einem 15 Jahre alten Jugendlichen am Gleisbett aufgehalten. Ersten Informationen zufolge versuchte der 14-Jährige, die Gleise zu überqueren. Dabei wurde er gegen 18.40 Uhr vom herannahenden IC 2215 aus Hamburg erfasst. Der Jugendliche starb an der Unfallstelle. Der 15-Jährige blieb nach Polizeiangaben körperlich unverletzt.

Ottersberg: 14-jähriger Junge von IC erfasst und tödlich verletzt

Die Polizei sperrte den Unglücksort weiträumig ab. Die Bahnstrecke Hamburg-Bremen wurde bis nach 22 Uhr vollständig gesperrt. Neben Beamten der Bundespolizeiinspektion Bremen, des Polizeikommissariats Achim und der Polizeiinspektion Verden/Osterholz waren mehrere Rettungswagen des DRK sowie die Freiwilligen Feuerwehren Ottersberg und Cluvenhagen im Einsatz. Auch Notfallmanager der Bahn waren vor Ort.

In dem IC befanden sich rund 250 Fahrgäste, die laut Polizeibericht durch die eingeleitete Schnellbremsung nicht verletzt wurden. Der Triebfahrzeugführer wurde von einem Kollegen abgelöst, der am späten Abend die Weiterfahrt nach Bremen übernahm.

Nachdem sich die Verantwortlichen gegen eine Evakuierung des Zuges entschieden hatten, kümmerte sich die Ottersberger Feuerwehr mit 20 Einsatzkräften um die Betreuung und Versorgung der 250 Fahrgäste an Bord.

Nach Worten von Ortsbrandmeister Markus Witkowski verteilten die Feuerwehrleute Getränke an die festsitzenden Zugreisenden, sorgten für Beruhigung und auch dafür, dass niemand den Zug verließ.

Den tragischen Unglücksfall nehmen Bundespolizei und Deutsche Bahn zum Anlass, um erneut eindringlich vor dem Betreten der Bahnanlagen zu warnen. „Wegen hoher Zuggeschwindigkeiten und Bremswegen von bis zu zwei Kilometern haben Lokführer in der Regel keine Chance, Personenunfälle zu verhindern“, erklärt Polizeihauptkommissar Holger Jureczko, Pressesprecher der Bundespolizeiinspektion Bremen. Der IC 2215 aus Hamburg Richtung Bremen sei bei der Durchfahrt durch den Bahnhof Ottersberg mit 180 Stundenkilometern unterwegs gewesen, erlaubt seien 200 km/h. „Züge nähern sich bei dieser Geschwindigkeit mit rund 50 Metern je Sekunde und werden erst in der Entfernung von etwa 100 Meter bewusst wahrgenommen. Außerdem richtet sich der Blick meist nach unten, um nicht über die Schienen zu stolpern. So reduziert sich die Reaktionszeit zum Verlassen der Gleise auf zwei Sekunden“, erläutert Jureczko.

„Gefahren im Bahnverkehr unterscheiden sich folglich von Gefahren des Straßenverkehrs, denn Züge sind innerorts erheblich schneller, nähern sich beinahe geräuschlos, können nicht rechtzeitig anhalten und nicht ausweichen. Wir können nicht oft genug davor warnen“, so der Polizeisprecher.