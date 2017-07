Gleich zwei Holstens erringen Königstitel

OTTERSTEDT - Vor mehr als 100 Gästen und dem angetreten Otterstedter Schützenregiment krönte die Vorsitzende Elsbeth Heidmann unter dem Applaus der Anwesenden Stefan Holsten zum neuen Schützenkönig und Monika Holsten zur neuen Schützenkönigin.

Die Majestäten sind weder verwandt noch verschwägert. Parallelen existieren aber trotzdem: Beide gehören dem Verein viele Jahre an, und für beide ist es keineswegs der erste Titel. Und beide strahlten glücklich übers ganze Gesicht.

Erstmals in der Geschichte des Otterstedter Schützenvereins lief die Königsproklamation schon am Samstagabend des Festes statt wie gewohnt am Sonntagabend.

„Für mich ist es bereits der zweite Titel nach 2005. Aber es bleibt Ehrensache: Immer voll Draufhalten beim Königsschießen“, betonte der neue Otterstedter Regent.

Monika Holsten errang nach 1974 und 1989 nun bereits zum dritten Mal die Königinnen-Kette.

Kurt Rieckenberg, der Präsident des Wörperinges, darf sich über den Vize-Königstitel freuen. Erster Ritter ist Eckhard Ivers, zweiter Ritter Volker Köster.

Die neue Vizekönigin heißt Melanie Schober. Hier wurde erster Ritter Andrea Blome und zweiter Ritter Michaela Bartels.

Auch die Schützenjugend ermittelte ihre neuen Majestäten. So krönte die Vereinsvorsitzende Jette Klarmann zur neuen Kinderkönigin und Finja Danisch zur Vize-Kinderkönigin. Mara Blome wurde Jugendkönig. Fin Holsten ist neuer Vize-Jugendkönig. Erster Ritter wurde hier Friederike Müller und zweiter Ritter Maja Holsten. Zur Volkskönigin kürte der Verein Claudia Klarmann. - woe