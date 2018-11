Giftköder an der Wümme? Polizei gibt Entwarnung

Hundehalter besorgt

Ottersberg - Freiliegende Rattengiftköder am Wümme-Wehr in Ottersberg – diese Warnung verbreitete sich am Donnerstag in Windeseile über Facebook unter beunruhigten Hundehaltern, nachdem ein Hund an der Wümme eine unbekannte blauperlige Substanz, vermischt mit Brötchenteig und Mais, aufgestöbert und gefressen hatte.