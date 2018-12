Gospelchor „Living Voices“ begeistert in der Liebfrauenkirche

Fischerhude - Das lateinische Advent steht für Ankunft (des Herrn), das englische Gospel für gute Nachricht. Und das passt wunderbar zusammen. Die gute Nachricht von der Ankunft singend zu verkünden, macht sich jedes Jahr zum zweiten Advent der Fischerhuder Gospelchor „Living Voices“ zur Aufgabe.

In über zehn Jahren hat sich der Chor unter der Leitung von Silas Edwin den Ruf erworben, klassische und moderne Gospels mit hohem Anspruch und viel Leidenschaft zu singen. Die „Living Voices“ und ihre spirituelle Botschaft haben viele Fans – dementsprechend rappelvoll war die Fischerhuder Liebfrauenkirche am Samstagabend. Ungezählte Besucher strömten herbei und manche mussten wegen der drangvollen Enge am Ende auf der Treppe Platz nehmen. Die eine oder andere Unbequemlichkeit lohnte sich aber durchweg, denn der Fischerhuder Gospelchor zelebrierte ein eng getaktetes Programm ausgesucht schöner Musikstücke, darunter neben Gospel- auch Popsongs und Weihnachtslieder.

Unter dem ausladenden Adventskranz im Altarraum legte der Chor sofort schwungvoll los, und das Publikum war mittendrin in einer Darbietung voller Sangesfreude, wie man es von den „Living Voices“ gewohnt ist. Rhythmisch schwingende Bewegungen der Sänger und Sängerinnen unterstützten die Ausdruckskraft der Stimmen bei Stücken wie „Little Drummer Boy“, das von dem Jungen erzählt, der für das neugeborene Jesuskind auf seiner Trommel spielt. „Glory, Glory Lord“ und „Total Praise“ waren die gesungene Verehrung und Dankbarkeit der Menschen für Gott.

Chorleiter Silas Edwin gelang es bei vollem Körpereinsatz mühelos, seine Sängerinnen und Sänger zur Hochform zu dirigieren und immer noch Steigerungen herauszulocken. Das anrührende „Ave Maria“ und „The Night That Christ Was Born” dürfen in keinem Weihnachtskonzert fehlen und begeisterten das Publikum einmal mehr. Saxofonist Daniel Gebauer setzte mit seinem Instrument hervorragende Akzente, und Falko Wermuth unterstützte den Chor einfühlsam am Keyboard.

kr