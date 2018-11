Gesteckt, nicht gewickelt – und mal ohne Kerzen

Fischerhuder Festkranz in Bremen preisgekrönt

+ © Holthusen Ulrike Dellert (li.) und Marlis Seeger mit ihrem preisgekrönten weihnachtlichen Tischkranz. © Holthusen

Fischerhude - Der preisgekrönte „Trend im Advent“ schimmert in Weiß, Perlmutt und Grün mit dezenten Akzenten in Türkis und ein paar Glitzerkugeln. Der besondere Hingucker sind die selbst in Wald und Garten gesammelten und kreativ verarbeiteten Naturmaterialien wie Eukalyptus, Wacholder und Ligusterbeeren – mit diesem weihnachtlichen Tischkranz für die festliche Tafel haben die Floristikmeisterinnen vom Fischerhuder Fachgeschäft Planten & Blomen, Inhaberin Marlis Seeger und Mitarbeiterin Ulrike Dellert, einmal mehr für Furore gesorgt bei der jährlichen Advent-im-Trend-Nacht des Bremer Blumengroßmarktes.