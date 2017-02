Geselliges Dankeschön für Unterstützer

Ottersberg - Ob im Sportverein, in der Feuerwehr – oder eben in der Flüchtlingshilfe: Die ehrenamtliche Arbeit ist eine wichtige Stütze in der Gesellschaft.

So sehen es auch Katharina Connellan und Nele Peek, die seit einem Jahr hauptamtlich als Flüchtlingskoordinatorinnen für den Flecken Ottersberg tätig sind und dabei das Ehrenamt koordinieren. „Für uns ist es nicht selbstverständlich, dass sich Menschen engagieren und ihre Freizeit opfern, um anderen zu helfen“, betonen sie. Ob Kleiderkammer, Fahrradwerkstatt, Fahrdienste, Patenschaften oder als Dolmetscher, die Ehrenamtlichen haben sich auf vielfache Weise in der Alltagshilfe für Flüchtlinge eingebracht.

So war es Katharina Connellan und Nele Peek ein Anliegen, ganz offiziell Danke zu sagen – im Rahmen eines geselligen Abends, der kürzlich im kirchlichen Gemeindehaus in Ottersberg stattfand. Mehr als 50 Unterstützerinnen und Unterstützer, durch deren Mithilfe für die geflüchteten Menschen im Flecken Ottersberg schon viel bewegt und erreicht werden konnte, gaben sich ein Stelldichein. „Es ist schön, dass wir einmal alle zusammen sind und uns austauschen können“, war an diesem Abend von mehreren Gästen zu hören. Ein Buffet mit Snacks, zubereitet von Schulkoch Edward van Hoorn und seiner „Cookeria“, trug zur ohnehin guten Stimmung zusätzlich bei. Stellwände mit Fotos und kleinen Berichten erinnerten an zurückliegende Ereignisse.

„Das Jahr 2016 war durch den Zuzug vieler Neubürger in den Flecken Ottersberg geprägt und hat uns dadurch vor einige Herausforderungen gestellt“, reflektieren Connellan und Peek. Sie hätten dabei die umfangreichen Erfahrungen von bereits Aktiven nutzen können und hätten jetzt die Möglichkeit, durch die Bereitschaft neuer Ehrenamtlicher auf eine große Gruppe Unterstützer zurückzugreifen, betonen die Koordinatorinnen.