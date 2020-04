Geschätzter Einzug im Juli oder August

Otterstedt - Von Tobias Woelki. Die Vorfreude ist bereits riesig groß. Und sie wächst mit jedem Tag ein bisschen mehr. Die Freiwillige Feuerwehr Otterstedt sehnt bereits den Tag herbei, an dem sie in das neue Feuerwehrhaus einziehen kann. Denn derzeit entsteht ein neues Feuerwehrgerätehaus an der Straße Im Kaiserlichen. „Die Arbeiten gehen zügig voran“, zeigt sich Otterstedts Ortsbrandmeister Heiko Kruse erfreut. Der Rohbau steht bereits, das Dach ist auch schon drauf. „Aktuell verlegen die Handwerker die Heizungsleitungen. Danach schüttet eine Firma den Estrich und verlegt der Hallenboden in der Fahrzeughalle“, schildert der Feuerwachenchef.

Die Gemeinde entschied sich für einen Neubau des Feuerwehrgerätehauses, weil sie den Platz des jetzigen Feuerwehrhauses in unmittelbarer Nähe zum Kindergarten und zur Grundschule dringend benötigt, um zwei Krippengruppen unterzubringen. Auch die Ortsfeuerwehr sah die Notwendigkeit, dem Otterstedter Nachwuchs ein Zuhause anzubieten. Den Mannschaftsraum oberhalb der jetzigen Gerätehalle hat sie bereits vor geraumer Zeit abgetreten. Dort können die Kinder nach der Corona-Zeit wieder fröhlich spielen. Eine zweite Krippengruppe wird die Gemeinde in der jetzt genutzten Fahrzeughalle einrichten. Momentan sind die Unter-Dreijährigen „ausgelagert“ in Räumen an der Mühlenstraße untergekommen.

Bei der Suche nach einem geeigneten Grundstück hatten drei Standorte zur Auswahl gestanden. „Die Standortfrage war relativ schnell geklärt, da die Fläche an der Straße Im Kaiserlichen verfügbar war“, berichtet Kruse.

Anfangs hatte die Gemeinde geplant, das neue Feuerwehrhaus 20 Meter breit, 29 Meter tief, als Stahlkonstruktion und im Bereich der Einstellplätze mit isolierten Platten zu bauen. Allerdings verzichtete die Gemeinde auf die Stahlbauweise – aus statischen und auch aus brandtechnischen Gründen. Stattdessen entschied sich die Bauverwaltung auf Empfehlung des Gemeinderats für frei sichtbare Holzträger.

Das neue Feuerwehrhaus entwarf Diplom-Ingenieur Ingo Ruschmeyer aus Fintel, der im östlichen Altkreis Rotenburg bereits einen ähnlichen Bau für eine Kommune in der Region Lauenbrück konzipiert hatte. Nach Auflagen des Gemeindeunfallverbandes baut der Flecken Ottersberg in Posthausen genau die gleiche Feuerwehrhaus-Konstruktion. Wann die Baumaßnahme startet, ist noch unklar. Weil die Ortsfeuerwehr Posthausen drei Einstellplätze braucht, die Ortsfeuerwehr Otterstedt jedoch nur zwei, „haben wir die Planung mit übernommen, wobei in Otterstedt ein neuer Standort schneller gefunden wurde und der Bau beginnen konnte“, so der Ortsbrandmeister. Kruse: „Eine geänderte Planung wäre teurer gewesen. So fallen Kosten für Planung und statische Berechnungen nur einmal an. Vielleicht brauchen wir in Zukunft den dritten Einstellplatz.“

Von der Verwaltung des Fleckens Ottersberg begleitet Heiko Szczesny die Baumaßnahme. Mit dem neuen Gerätehaus entstehen die Fahrzeughalle, die beiden Umkleiden für Damen und Herren mit jeweils eigenem Waschraum und WC, eine Küche, ein Büro für den Ortsbrandmeister, ein Heizungsraum, ein Schulungs- und Gruppenraum sowie darüber ein Lager. Im rückwärtigen Bereich hat die Gemeinde die Grünanlagen und einen Parkplatz mit 26 Plätzen vorgesehen. „Die Arbeiten an der Außenanlage und die Montage der Außenbeleuchtung übernehmen Mitglieder der Ortsfeuerwehr. „Wir als Ortsfeuerwehr freuen uns sehr über das neue Haus. Voraussichtlich im Juli oder August können wir einziehen. Für Oktober ist angedacht, die neuen Räume der Öffentlichkeit bei einem Tag der offenen Tür zu zeigen“, schaut Heiko Kruse optimistisch in die Zukunft.