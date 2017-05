Ottersberg - Von Bernd Hägermann. Künstler oder fahrendes Volk in Verbindung mit Hexen- oder Teufelswerk zu bringen, war zu allen Zeiten gängige Praxis. Häufig dienten dafür Vorwürfe wie Immoralität oder unerklärliche Naturphänomene.

Blitz, Donner, Hagel oder Dürreperioden, die Menschen tatsächlich an den Rand ihrer Existenz brachten – in Fremden und ihrer Arbeit waren und sind nicht nur in unaufgeklärten Regionen schnell Verantwortliche gefunden.

Ähnlich verhält es sich in dem Stück „Der Hexenmeister“, einer Nachdichtung von „Hexerei oder blinder Alarm“ des dänisch-norwegischen Autors Ludvig Holberg von 1750. „Der Hexenmeister“ wurde am Donnerstag- und Freitagabend von den Wahlpflichtkursen Schauspiel, Kunst und Musik sowie von der Theater-AG der Ottersberger Wümmeschule in der Aula aufgeführt. Bei aller zur Schau gestellten Hexengläubigkeit war die Aufführung der Neunt- und Zehntklässler durchsetzt mit vielen humoristischen Elementen.

Zur Geschichte: Die Theaterleute sind in der Stadt und proben Goethes „Faust“. Das alleine wäre einigen Einwohnern schon diabolisch genug und erreicht für sie eine völlig irreale Dimension, als aus der Aufführungsstätte die mächtigen Geräusche von Wetterturbulenzen tönen. Das kann nicht mit rechten Dingen zugehen...

+ Schauspieldirektor Leander beratschlagte mit zwei seiner Diven. © Hägermann Und Schauspieldirektor Leander? Gilt den Kleinbürgern fortan als mit dem Teufel im Bunde. Es ist ein Ruf wie Donnerhall, der dem Impresario vorauseilt. Die findigen Theaterleute erkennen allerdings sehr bald, dass ihr teuflisches Bühnentreiben durchaus von finanziellem Vorteil sein könnte. Während die Theatertruppe in den Kreativ-Modus schaltet, setzen die Tratsch-weiber weiter ihre Gerüchteküche unter Volldampf. Die Wahrheit wird dabei am schnellsten verheizt.

Zwischendurch ist Zoff im Theater, weil dort wie üblich Eifersüchteleien ausgetragen werden. Der einen Darstellerin gefällt die Rolle nicht, der anderen die Gage – Diven und ihr Darstellungsdrang. Vor dem Haus sind derweil viel Gafferei, diffuse Ängste, ein wenig Liebelei und schließlich sogar eine Armee, die martialisch tut, aber feige ist.

Schauspieldirektor Leander jedoch sieht sein Kerbholz makellos: „Ich habe nur ein paar Schulden.“ Viel weniger also als viele andere. Und nichts im Vergleich zu Ausgrenzung und Verleumdung.

Vier verantwortliche Lehrkräfte und rund 70 Schülerinnen und Schüler der Oberschule wirkten vor und hinter den Kulissen an der Inszenierung mit. Neun Monate lang hatten Regisseur Nils Thönnessen und seine jungen Schauspielerinnen und Schauspieler an dem Stück geprobt. Für die Musik war Britta Cornehl verantwortlich. Die Kulissen gestalteten Renate Hippen und Viola Einsiedel mit den Jugendlichen. Das Publikum honorierte das Ergebnis des Theaterprojekts 2016/2017 mit viel Beifall.