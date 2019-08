Hunderte Kürbisse zieht Heinz Kahrs auf dem Ottersberger Bauhof

Ottersberg - Schlechte Nachrichten für Hans-Dieter und Ilse: Der von ihnen vorbestellte und mit ihren Namen beschriftete Kürbis ist leider einem Festmahl von Mäusen zum Opfer gefallen. Die sind ganz verrückt nach den Kernen der Bischofsmütze und haben so einige Exemplare dieser Sorte ausgehöhlt. Bloß gut, dass Heinz Kahrs an die 400 Kürbisse auf dem Feld hat und mit seinem speziellen Nagelstift die Namen von Hans-Dieter und Ilse fix in eine prachtvolle andere Bischofsmütze ritzen kann. „Bis zur Ernte in zwölf Tagen wächst das noch schön ein“, ist sich Kahrs sicher.

Ohne Heinz Kahrs (80), von Haus aus Taakener und seit Anfang der 90er-Jahre Ottersberger, wäre die Gemeinde um einiges kahler und weniger grün. Er kümmert sich mit Lust und Liebe ehrenamtlich um 600 Obstbäume entlang der Straßen und auf öffentlichen Flächen, hegt und veredelt vor allem alte Apfelsorten, hat Zigtausende Blumenzwiebeln gesetzt, die im Frühjahr ein Meer von Krokussen und Narzissen bilden – und er hat vor 14 Jahren auf dem Schredderplatz des kommunalen Bauhofs hinter dem Friedhof auf mehr als 1000 Quadratmetern ein Kürbisfeld angelegt. Immer im Mai, nach dem letzten Nachtfrost, schüttet der Bauhof 30 Zentimeter hoch eigenen Kompost und Schreddergut auf und fräst die Fläche durch. Rund 700 Kerne von Speise- und Zierkürbissen verschiedenster Sorten setzt Kahrs dann in diesen fruchtbaren Boden. „Immer mit der Spitze nach unten“, betont er, „denn da kommt die Wurzel raus, die den Kern nach oben schiebt.“

Zwei-, dreimal die Woche radelt der 80-Jährige zum Kürbisfeld, harkt durch die Reihen der jungen Pflanzen und zieht „das grobe Kraut raus“. Gedüngt oder gespritzt wird hier gar nichts: „Alles bio“, betont Heinz Kahrs.

+ Heinz Kahrs in seinem Meer voller Kürbispflanzen. Die Ernte der Früchte steht kurz bevor. Fotos: © Holthusen

Wenn die Früchte „frohwüchsig“ sind, wie der Fachmann sagt, fängt er an, einen Teil zu beschriften. „Das Einritzen schadet nicht, und die Schrift wächst mit, bis sie hinterher richtig glänzt“, erzählt Kahrs. Um die 20 Vorbestellungen hat er jedes Jahr: Manche wollen ihren Namen, andere ihr Geschäft oder ihren Lieblingsfußballverein in einen Kürbis geritzt haben, der erst als Deko und dann dem Verzehr dient. Andere Früchte beschriftet Heinz Kahrs mit eigenen Ideen: Erntedank 2019, Goldstück oder Werder Bremen ist auf den dicken Exemplaren zu lesen, die unter den mächtigen Blättern der Kürbispflanzen nun auf ihre Ernte warten – neben gestreiften Bischofsmützen und leuchtend orangefarbenen Hokkaidos („Da kann man die Schale mitessen“) auch riesige Gelbe Zentner und kleine grün-weiße Zierkürbisse.

+ Mit einem selbstgebauten Nagelstift ritzt Heinz Kahrs auf Wunsch Beschriftungen in die Kürbisse. © Holthusen

Dieses Jahr machte die Trockenheit auch Kahrs' Kürbissen zu schaffen: Für eine dritte oder vierte Frucht reichte die Kraft einer Gemüsepflanze meist nicht mehr. Andere Früchte, die nicht vom Schatten der angrenzenden Bäume oder des Maisfelds profitierten, haben große schwarze Flecken: „Da war die Sonneneinstrahlung zu intensiv.“

Für eine ergiebige Ernte reicht es trotzdem wieder. Am letzten Donnerstag im August schneidet Kahrs Hunderte Kürbisse ab und der Bauhof transportiert die Früchte zum Rathausplatz.

Hier verkauft Kahrs das Gemüse am Freitag, 29. August, morgens für kleines Geld. An die, die natürliche herbstliche Deko für Haus und Garten suchen, und vor allem an die, die sehnsüchtig auf die erste Kürbissuppe des Jahres warten, die das Riesengemüse wegen seines Nährwerts, der gesunden Inhaltsstoffe und vielseitigen Verwendbarkeit in der Küche schätzen.

+ Mäuse sind ganz verrückt nach den Kernen der Bischofsmützen und veranstalten Festmahle auf dem Feld. © Holthusen

Kahrs selbst kennt „Kürbis süß-sauer mit Nelkenköpfen und Zimtstangen“ seit seiner Kindheit als leckeren Sattmacher. „Das gab's bei uns auf dem Hof immer, bevor dann die Äpfel reif wurden.“

Vom Erlös des Kürbisverkaufs schafft er wieder neues Saatgut für das Kürbisfeld an sowie weitere Blumenzwiebeln und Obstbäumchen für gemeindeeigene Flächen und Plätze. Immer wieder finden sich Ecken, die etwas Grünes und Blühendes gut vertragen können. Kahrs wird sich darum kümmern, so lange seine Kräfte es zulassen. Jemand, der in die Fußstapfen des 80-jährigen Naturliebhabers treten will, hat sich trotz mehrerer Aufrufe in den vergangenen zwei Jahren nicht gefunden. „Es wird schwieriger, Leute zum Helfen zu finden. Das will ja keiner mehr machen“, stellt Kahrs fest und klingt ein wenig traurig.