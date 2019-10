Los gekauft – Fahrrad gewonnen

Lions-Club verteilt viele große und kleine Tombola-Preise beim Markt

+ © Lions-Club Corinna Otten gewann bei der Lions-Tombola auf dem Ottersberger Markt mit einem Fahrrad den Hauptpreis. © Lions-Club

Ottersberg – Für Corinna Otten aus Ottersberg und Jennifer Fiedler aus Bassen hat sich der Besuch des Ottersberger Markts am letzten September-Wochenende auf jeden Fall gelohnt: Sie durften an den beiden Markttagen mit jeweils einem Fahrrad die Hauptpreise der Lions-Tombola in Empfang nehmen. Das berichtet der Lions-Club Ottersberg/Wümme jetzt in einer Pressemitteilung.