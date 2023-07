Gedenktafel für die bei Bomber-Absturz in Fischerhude getöteten Soldaten erneuert

Von: Petra Holthusen

Wilfried Mittendorf (l.) und Frederic Arend an der erneuerten Gedenkplatte. © Holthusen

Fischerhude – Es soll ein sonniger Herbsttag gewesen sein, dieser 8. Oktober 1943 mitten im Zweiten Weltkrieg. Kurt Peper hütete in den Wümmewiesen westlich von Fischerhude Kühe und beobachtete US-Bomber, die sich zum Luftangriff auf Bremen formierten: „Ein Bomberpulk nach dem anderen flog über uns hinweg. Plötzlich zog ein Flugzeug eine Rauchspur hinter sich her. Sekunden später explodierte es fast über uns. Die Trümmer fielen auf mehrere hundert Meter verstreut um uns hernieder.“

Pepers Zeitzeugenbericht ist im geschichtlichen Heimatkalender des Landkreises Verden (Jahrbuch 2012) nachzulesen. Er beschreibt den Absturz der von Flugabwehrraketen aus Bremen getroffenen B-17F der 306th Bomb Group der amerikanischen Luftstreitkräfte. Der junge Pilot Lawrence W. Kooima und sechs weitere der zehn Besatzungsmitglieder verloren dabei ihr Leben. An sie erinnert nahe der Absturzstelle in Ebbensiek eine Gedenktafel, die jetzt erneuert worden ist.

Bei einem Vor-Ort-Termin erinnerten Ortsbürgermeister Wilfried Mittendorf, Ortsarchivar Hans Blanken und der Oytener Frederic Arend an das Geschehen und das 70 Jahre später initiierte Gedenken. 2013 hatten Arends Eltern Brigitte und Manfred die damals zunächst hölzerne Tafel mit den Namen der Opfer gemeinsam mit Cousin Clayton Arend aus den USA, der gerade zu Besuch in Deutschland war, in den Fischerhuder Wiesen aufgestellt.

Zuvor hatte sich über Umwege und Nachforschungen herausgestellt, dass der Schwiegersohn von Clayton Arend ein Neffe des bei dem Absturz umgekommenen Piloten Lawrence W. Kooima war. Als das Ehepaar Arend von Wilhelmshaven nach Oyten in die Nähe seiner Kinder umsiedelte, wurde die geografische Nachbarschaft zu der Fischerhuder Absturzstelle von vor 70 Jahren verstärkt Thema zwischen dem deutschen und dem amerikanischen Zweig der Familie – und der Wunsch nach einem sichtbaren Zeichen der Erinnerung nahm Gestalt an.

Im Zuge der Aufstellung der Gedenktafel konnte Clayton Arend auch eine Pilotenjacke in Empfang nehmen, die ein Fischerhuder 70 Jahre zuvor an der Absturzstelle an sich genommen hatte. Clayton Arend brachte die Jacke nach Hause und übergab sie in Amerika den Geschwistern von Lawrence W. Kooima. Den Verlobungsring hatte ein Offizier Tage nach dem Absturz an die Braut in Iowa zurückgeschickt – das fand Fischerhudes Ortsarchivar Hans Blanken dank seiner eigenen verwandtschaftlichen Kontakte in die USA heraus.

Die Angehörigen in den USA seien sehr dankbar, dass das Andenken gepflegt werde, weiß Frederic Arend. Genauso groß sei dort aber auch das Unverständnis, dass die Gedenktafel des Öfteren beschmiert und zuletzt sogar gestohlen worden sei. Dass Unbekannte einerseits Blumen ablegen und Kerzen entzünden, andererseits aber die Platte als Plattform für persönliche oder politische Statements missbrauchen, beschäftigt auch Arend, der darin eine Art Geschichtsbewältigung sieht – „vielleicht ein Schuldgefühl, dass immer Menschen sterben müssen, um den Frieden wieder herzustellen“.

Für Ortsbürgermeister Wilfried Mittendorf ist die Tafel von besonderer Bedeutung, weil sie ausdrücklich aller Menschen gedenkt, die im Luftkrieg über Deutschland ihr Leben verloren haben – und somit als Mahnmal für den Frieden in der Landschaft steht. Mittendorf und seinen Ortsratskollegen war es deshalb ein besonderes Anliegen, die Erneuerung der gestohlenen Tafel aus ihrem Budget zu bezahlen. Um die Umsetzung und Ausführung in foliertem Edelstahl kümmerte sich Frederic Arend, der das Erinnerungsprojekt seiner Familie fortführt.