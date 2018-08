Schuljahr 2018/19 bringt Neuerungen an den Grundschulen: Schulleiterwechsel in Bassen

Einige bauliche Veränderungen hat der Schulträger in den Sommerferien an der Grundschule Sagehorn umgesetzt.

Oyten/Ottersberg - Von Lisa Duncan. Ein anderer Schulleiter, Umbauten im Außengelände und eine runderneuerte Schließanlage – das sind nur einige der Neuerungen, die pünktlich zum Schulstart an den sechs Grundschulen in den Gemeinden Oyten und Ottersberg Einzug halten.

Volker Penczek hat am 1. August seinen Dienst als neuer Schulleiter der Grundschule Bassen begonnen und damit Birgit Bruelheyde in dieser Funktion abgelöst (wir berichteten). Zuvor hatte der Langwedeler 26 Jahre an der Förderschule „Schule am Wald“ in Bad Fallingbostel gelehrt. Er möchte sich nun erst einmal „in das neue Tätigkeitsfeld einarbeiten und dann gemeinsam mit dem Kollegium entscheiden, ob und was verändert werden kann“. Dabei werde „die Einrichtung der Ganztagsschule sicher Thema sein“. Für das Schuljahr 2018/19 haben sich 167 Schüler für die Bassener Primarstufe angemeldet.

Auch die Grundschule Oyten hat personelle Neuerungen zu verzeichnen: Natascha Rothe übernimmt als neue Lehrkraft eine erste Klasse. „Immer mehr Kinder nutzen unser Ganztagsangebot“, freut sich zudem Rektorin Elke Pawellek. Von den 240 Schülerinnen und Schülern, die im Oytener Ortskern Rechtschreibung und Einmaleins lernen, nutzten 170 auch den Mittagstisch und die nachmittäglichen Arbeitsgruppen.

Als erste in der Gemeinde begann die Einrichtung an der Schulstraße 7 schon 2010 mit dem Ganztagsbetrieb. Baulich hat sich an dem altehrwürdigen Haus nichts verändert. „In den Ferien hat der Bauhof nur den Spielplatzbereich ausgebessert und den Sand dort gereinigt“, so Pawellek.

+ Hier wird der Anbau des Kunst- und Werktraktes an der Grundschule Sagehorn vorbereitet. Außer Bauzäunen, Baumaterial und Bodenplane ist dort aber noch nicht viel zu erkennen. © Duncan

Große Veränderungen hat die Grundschule Sagehorn bereits hinter sich – und es stehen weitere bevor. Im Zuge des offenen Ganztagsbetriebs, der in dem Oytener Ortsteil nun ins vierte Jahr geht, hatte die Schule Umbauten im Verwaltungstrakt vornehmen lassen. Ein Anbau für die Fächer Kunst und Werken soll noch folgen und voraussichtlich im Winter 2018 fertiggestellt sein. Laut Schulleiterin Antje Hugendick verliefen die Innenarbeiten voll im Zeitplan: „Eine Punktlandung, richtig super.“ Im Zusammenhang mit dem Ganztagsbetrieb sei auch das über die letzten Jahre stetig wachsende Kollegium zu sehen, das im nun beginnenden Schuljahr noch durch eine weitere Lehrkraft in Teilzeit verstärkt wird.

„Unsere Schule ist nun deutlich sicherer geworden“, freut sich Doris Benger-von Ahnen, Vize-Schulleiterin der Grundschule Posthausen. Denn ähnlich wie bereits an der Wümme-Oberschule sind während der Sommerferien alle 80 Schlösser des Schulgebäudes ausgetauscht worden. Hintergrund sei, den neuen Alarmplan angemessen umsetzen zu können. Benger-von Ahnen fungiert zur Zeit als kommissarische Leiterin der Grundschule Posthausen. Der Neuanwärter stehe zwar schon fest, jedoch verzögere sich dessen Amtsbeginn wegen anderer Verpflichtungen vom ursprünglich geplanten 1. August auf den 1. Februar.

Rund 200 Schüler, davon 50 Schulanfänger, besuchen die Posthausener Primarstufe. Mit eingerechnet sind die zwei Klassen der Helene-Grulke-Schule, mit denen bereits im fünften Jahr eine Kooperation besteht. Seit dem Schuljahr 2010/11 ist die Grundschule Posthausen zudem eine offene Ganztagsschule.

+ Neu in Bassen: Volker Penczek © Duncan

Auch baulich stehen Neuerungen an, so Benger-von Ahnen: „Wir planen einen Erweiterungsbau, für den die Vorgespräche schon laufen.“ Nachdem der Schulausschuss dem Vorhaben zugestimmt hat, werden die Pläne nun dem Gemeinderat vorgelegt. Die Schule möchte damit einen weiteren Schritt in Richtung Barrierefreiheit gehen und, unter anderem mittels eines Aufzugs, eine Verbindung zwischen den zwei Gebäudeteilen schaffen. Der Baubeginn sei aber nicht vor dem Schuljahr 2019/20 zu erwarten.

Svenja Meyer und Kristian Schneidereit heißen „die Neuen“ an der Grundschule Fischerhude. „Wir freuen uns, nun erstmals einen Mann im Team zu haben. Und mit Frau Meyer übernehmen wir eine Anwärterin“, betont Schulleiterin Konstanze Döhle. Seit genau einem Jahr verfügt die Schule über einen Ganztagsbetrieb – jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags bis 15.30 Uhr. Das Essen kommt von der „Kocheria“ der Wümmeschule, zubereitet von deren Koch Eddie von Horn.

Ein Angebot, das an der Außenstelle in Otterstedt noch nicht vorhanden ist. „Wir werden im nächsten Schuljahr schauen, wie die Bedürfnisse in Otterstedt sind“, sagt Konstanze Döhle. Nicht ganz unerheblich sei bei einer Entscheidung für oder wider die ganztägige Beschulung die Schülerzahl. Etwa 50 der 130 Schüler machen an der Grundschule Fischerhude vom Nachmittagsangebot Gebrauch. Die zehn Kilometer entfernte Grundschule Otterstedt besuchen derzeit nur rund 60 Kinder.