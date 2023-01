Für ein gesundes Ottersberg

Von: Petra Holthusen

Teilen

Die Gesundheitslotsinnen Ute Cordes (links) und Christiane von der Burg. © Gemeinde

Ottersberg – Welcher Verein bietet Herzsport oder präventive Rückengymnastik an? Wo gibt es eine Selbsthilfegruppe für MS-Kranke? Oder einen Facharzt für Diabetologie? Für Fragen wie diese und weiteren Beratungsbedarf in Sachen Gesundheit stehen im Flecken Ottersberg Ute Cordes und Christiane von der Burg parat. Die Frauen haben sich zu ehrenamtlichen Gesundheitslotsinnen ausbilden lassen und bieten seit Sommer vorigen Jahres allen Einwohnerinnen und Einwohnern Beratung und Unterstützung an. Auf das Angebot macht die Gemeinde Ottersberg aufmerksam.

Die Gesundheitslotsinnen als Ansprechpartnerinnen direkt vor Ort sind sozusagen das Herzstück des Projekts „Gesunde Dörfer“, das die fünf Mitgliedskommunen der EU-geförderten Gesundregion Wümme-Wieste-Niederung auf die Beine gestellt haben. Selbst erklärtes Ziel: „Mehr Gesundheit in die Dörfer bringen.“ Die 2007 von den Gemeinden Ottersberg und Scheeßel, den Samtgemeinden Sottrum und Fintel sowie der Stadt Rotenburg gegründete Gesundregion setzt sich seit mehr als 15 Jahren im Rahmen der ländlichen Entwicklung für das Querschnittsthema Gesundheit ein. Dazu gehört auch die Stärkung von Gesundheitsförderung und Prävention.

In diesem Sinne wurden in den einzelnen Kommunen ehrenamtliche Gesundheitslotsinnen gesucht, gefunden und für ihre Aufgaben geschult. Jetzt sind sie in ihren Ortschaften auf dem Lande aktiv und zusammen mit der in Rotenburg angesiedelten Koordinierungsstelle „Gesunde Dörfer“ zentrale Ansprechpartnerinnen rund um die Themen Gesundheit, Prävention und Pflege.

Die Gesundheitslotsinnen sind nach eigenen Angaben für alle Bürgerinnen und Bürger da. Gemeinsam mit der oder dem Ratsuchenden werde der persönliche Bedarf geklärt und ein passendes Angebot aus der Region und darüber hinaus vermittelt: „Wir motivieren und beraten, geben Hilfestellung und Unterstützung.“

Stets erreichbar seien sie nicht nur für Menschen, die ein hilfreiches Angebot für sich suchen, sondern auch für Akteure und Anbieterinnen in Sachen Gesundheit in der Region, so betonen die Lotsinnen. Ute Cordes, die übrigens vor mehr als 15 Jahren beim TSV Fischerhude-Quelkhorn eine Pionierin in Sachen Herzsport war, und Christiane von der Burg „verbinden und vernetzen alle Beteiligten“. An sie können sich also nicht nur Menschen mit einem konkreten Unterstützungswunsch oder einer speziellen Fragestellung wenden, sondern auch Menschen, die in der Gesundheitsförderung aktiv sind und in dem Netzwerk auf ihre speziellen Angebote aufmerksam machen wollen.

Themenfelder sind neben Gesundheit, Prävention und Pflege auch Teilhabe, Ernährung, Bewegung und Sport. „Das Bewusstsein für Möglichkeiten und Ressourcen zur Förderung der eigenen Gesundheit soll ebenso gestärkt werden“, ergänzen die ehrenamtlichen Gesundheitslotsinnen.

Träger der Koordinierungsstelle „Gesunde Dörfer“ innerhalb der Gesundregion Wümme-Wieste-Niederung ist der Caritasverband für die Landkreise Stade und Rotenburg. Das Projekt wird zudem mit Mitteln der Techniker Krankenkasse zur Stärkung der kommunalen Gesundheitsförderung unterstützt.