OTTERStedt - Zwei Verletzte forderte ein Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Hauptstraße in Otterstedt.

Aus bislang ungeklärter Ursache war nach Polizeiangaben am Donnerstagnachmittag ein 21-jähriger Worpsweder mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Fahrzeug eines 46-Jährigen aus Ottersberg kollidiert. Beide Männer wurden mit dem Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser gebracht. An den Autos entstand laut Polizei Totalschaden.