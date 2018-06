Froben übernimmt Postfiliale in Ottersberg

Alle Serviceleistungen ab Juli in Buchhandlung

+ © Flecken Ottersberg Anja Froben integriert die Ottersberger Postfiliale in ihre Buchhandlung an der Langen Straße. © Flecken Ottersberg

Ottersberg - Als sich die Nachricht verbreitete, dass die Postfiliale an der Grünen Straße in Ottersberg schließt, hofften viele Einwohner auf eine adäquate Lösung – möglichst im Ortskern. Diese ist nach Mitteilung des Fleckens Ottersberg gefunden: „Inzwischen steht fest, dass Anja Froben von der gleichnamigen Buchhandlung an der Langen Straße die Postfiliale in ihr Geschäft integriert“, berichtet Jürgen Buthmann-von Schwartz, stellvertretender Chef der Gemeindeverwaltung.