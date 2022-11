Frisch aus dem Fischerhuder Ofen

Von: Petra Holthusen

Teilen

Sie hat geformt, glasiert, bemalt, gebrannt: „Neues und Gewohntes neu interpretiert“ zeigt die Fischerhuder Keramikmeisterin Katharina Bertzbach an den kommenden Wochenenden in ihrer Werkstattausstellung. © privat

Fischerhude – Wenn es Richtung Herbst geht, läuft bei Katharina Bertzbach in ihrer Werkstatt für Porzellan in Fischerhude die Drehscheibe heiß. Mit Blick auf ihre alljährliche Werkstattausstellung Mitte November erhöht die Keramikmeisterin die schöpferische Schlagzahl, kreiert und produziert jede Menge Neues. Sie formt sowohl originelle bildnerische als auch alltagstaugliche Gebrauchskunst aus der von ihr bevorzugten französischen Porzellanmasse, glasiert, bemalt – jedes Stück ein selbst entworfenes und handgefertigtes Unikat.

Jetzt hat Katharina Bertzbach „gerade gebrannt“, wie sie sagt. Und danach verwandelt sie ihre Werkstatt in eine Galerie: Sozusagen frisch aus dem Ofen, finden farbenfroh bemalte Teller, Tassen, Schüsseln, Vasen, Dosen und Figuren ihren Platz in Regalen, auf Arbeitsplatten und an Wänden. Die neuen Arbeiten werden ins gebührende Licht gerückt für das zahlreich erwartete Publikum bei der alljährlichen Werkstatt- und Verkaufsausstellung. Dafür öffnet die Keramikmeisterin an den beiden kommenden Wochenenden 12. und 13. November sowie 19. und 20. November insgesamt vier Tage lang jeweils von 10 bis 18 Uhr ihr Domizil im Krummen Ort 10 in Fischerhude.

„Ich bin beim Aufbauen, und man sieht schon gut, wie es werden und was es Neues geben wird“, macht Katharina Bertzbach Lust auf den Werkstattbesuch am Wochenende. Nach ihren handgeformten urigen Gruppen mit kuriosen Accessoires, figürlichen Akten als kleinen Wandkletterern, nackten Alten auf Sockelkissen und den „Dosenwächtern“ – skurrilen Figuren als Griffen an Porzellandosendeckeln – hat die Keramikkünstlerin dieses Jahr erneut besondere Figuren geschaffen: „Herrliche Viecher mit echten Rentiergeweihen auf ihren Köpfen.“ Die Geweihe habe ihr eine Freundin aus Lappland mitgebracht, und Katharina Bertzbach hat dafür mit ihren neuesten Tierschöpfungen eine originelle Verwendung gefunden ...

Zusammengefasst präsentiert sie „Neues und Gewohntes neu interpretiert“ – beispielsweise Zwiebel- und Knoblauch-Dosen, Krüge mit und ohne Deckel, poetisch beschriebene „Schriftschalen“ mit neuen Texten und jede Menge Becher, große und kleine Schüsseln sowie „Riesenteller“. Das äußerst robuste Geschirr, Stück für Stück frei an der Töpferscheibe gedreht und vor dem Brand frei Hand bemalt, ist für den täglichen Gebrauch bestimmt. Die gewählten Muster, Motive und Farbkombinationen, die auf Porzellan eine anziehende Leuchtkraft entfalten, machen allein schon beim Angucken gute Laune.

Parallel zu ihrer eigenen Werkschau räumt Katharina Bertzbach einer Gastkünstlerin Ausstellungsfläche in ihrem Atelier ein: Theresia Teusen aus Bremen. „Eine tolle Malerin, die mit ihren Bildern – Leinwand- und Papierarbeiten mit Acryl und Mischtechniken gemalt – Geschichte erzählt“, kündigt Katharina Bertzbach an und ergänzt vorfreudig: „Wir haben schon ein paarmal zusammen ausgestellt, und unsere Arbeiten gehen sehr gut zusammen.“