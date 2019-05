Museum KaFF eröffnet neue Zöhl-Werkschau: „Friedlich, in sich und still“

60 Stillleben aus sechs Jahrzehnten

+ © Schmidt Margarethe und Jan Zöhl präsentierten eine skurrile Auswahl gesammelter Objekte, die dem Künstler Werner Zöhl einst gefielen und als Inspiration dienten. © Schmidt

Fischerhude - Von Ingo Schmidt. Das Museum Kunst am Fluss Fischerhude (KaFF) präsentiert eine weitere spannende Zöhl-Ausstellung, die am Sonntagabend feierlich eröffnet wurde: Unter dem Titel „Das stille Leben der Dinge“ zeigt die Schau insgesamt 60 Stillleben des 2012 verstorbenen Fischerhuder Malers Werner Zöhl, die im Zeitraum von 1950 bis 2008 entstanden sind. „Mein Vater hat zahlreiche Stillleben produziert“, konstatierte Dr. Jan Zöhl in seiner Eröffnungslaudatio, „in lancierten Variationen, die ihn selbst sehr befriedigt haben müssen.“ Die Aquarelle, Holzschnitte, Pastelle, aber hauptsächlich Ölbilder sind bis zum 18. August im KaFF in Fischerhude, In der Bredenau 83, zu sehen.