Evangelischer Kindergarten feiert 40-jähriges Bestehen und Krippeneinweihung

Freude am gelungenen Werk

+ Kirchenvorstandsvorsitzender Winfried Baumgardt (re.) begrüßte gestern die Gäste zur 40-Jahr-Feier des evangelischen Kindergartens Otterstedt. - Fotos: Woelki

Otterstedt - „Und glaubt man an ein Wunder...“, sang die Gitarrengruppe der Landfrauen gestern zum doppelten Fest des evangelischen Kindergartens in Otterstedt, der die Feier seines 40-jährigen Bestehens mit der offiziellen Einweihung seiner neu geschaffenen Krippengruppe im ehemaligen Mannschaftsraum der Ortsfeuerwehr Otterstedt verband. Dem Festakt am Mittag folgte nachmittags ein Tag der offenen Tür.