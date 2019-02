Die Flüchtigkeit wunderbarer Momente

Israelischer Pianist Guy Mintus bringt Publikum bei KuKuC-Konzert im Kreuzbuchen zum Jubeln

+ Glückliche Fügung: Guy Mintus ist international gefragt. Am Samstag beglückte der Ausnahmepianist das Ottersberger Publikum. Foto: hägermann

Ottersberg - VON BERND HÄGERMANN. Die Freude und Überraschung, dass ein Pianist wie Guy Mintus, der in Israel geboren wurde, sich heute in Tel Aviv und New York heimisch fühlt und als Musiker die Welt bereist, ein Konzert in der Ottersberger Schützenhalle Kreuzbuchen gibt, war mindestens so groß wie die Ankündigung dieser Veranstaltung. Von Weltklasse war die Rede, von interpretatorischer Brillanz und von glücklichen Fügungen, die einen Auftritt wie diesen am Samstagabend ermöglichten.