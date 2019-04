Greifvogelstation in Ottersberg-Campe: Fliegender Wechsel in der Vogel-Reha

Ottersberg-Campe - Von Lisa Duncan. Ganz leise muss man sein, wenn man sich den wenige Wochen alten Waldkäuzen nähern möchte, die Ulrich Blank in seiner Greifvogelauffangstation in Obhut genommen hat. Denn die flauschigen kleinen Wesen sind nachtaktiv und um die Mittagszeit noch sehr verschlafen.

Frühstück gibt es frühestens bei Anbruch der Nacht. Da kann der hungrige Waldkauz schon mal ein ganzes, in mundgerechte Stücke zerteiltes Hühnerküken verschlingen. Kauz Nummer eins ist seit dem 14. April zu Gast, Kauz Nummer zwei reiste am Karfreitag an.

Die Greifvogelstation ist aber keine Dauerlösung, sondern, wie der Name schon ahnen lässt, eine Notstation für unterernährte oder verletzte Wildvögel. „Ziel ist es, die Tiere wieder der Natur zurückzugeben“, bringt es der Wahl-Ottersberger auf den Punkt, der seit 29 Jahren als Tierarzt im Wümmeort praktiziert.

Eine Ausnahme bilden besondere Arten, wie etwa Steinkauz, Adler oder Wanderfalke: „Die vermitteln wir teilweise an den Zoo Hannover oder den Vogelpark Walsrode.“ Exemplare dieser Wildvögel, die in der Region selten vorkommen, versucht das Land Niedersachsen auch zur Züchtung zu erhalten.

+ Ulrich Blank in einer Voliere der Greifvogelstation, die er nun offiziell betreibt. © Duncan Seit Anfang 2019 betreibt Blank die Greifvogelstation des Landkreises, die sich zuvor in Verantwortung von dem Ehepaar Dr. Joseph Faensen und Iris Faensen-Glienke aus Etelsen befunden hatte. Mit dem Ehrenamt übernahm Blank auch die Voliere seines Vorgängers, die nun auf seinem Grundstück im Ortsteil Campe steht. Angesiedelt ist die Wildtierstation bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Verden, für die finanzielle Seite (Fahrgeld, Futtergeld und Kosten für die tierärztliche Behandlung) zeichnet das Land Niedersachsen verantwortlich.

In der kurzen Zeit hatte Blank schon mehrere Einsätze: Zum Beispiel hatte er als Übernachtungsgast eine Sumpfohreule einquartiert. Der fehlte an sich gar nichts, aber ein Landwirt hatte sie beim Düngen seiner Felder versehentlich mit „eingegüllt“. Blank verpasste dem verschmutzten Tier eine ordentliche Dusche und wilderte es am nächsten Tag am Fundort in Nartum wieder aus.

Als dramatisch entpuppte sich eine Situation um einen Bussard, den eine Frau beim Spaziergang in einem Zaun in Quelkhorn entdeckt hatte. „Es gibt Landwirte, die haben die Weidehaltung in bestimmten Gehegen aufgegeben, aber die Zäune nicht abgebaut“, erklärt Blank. Eine potenzielle Gefahr für Greifvögel auf Beutefang.

+ Viel Flaum weist das Federkleid dieses etwa drei Wochen alten Schützlings auf. © Duncan Blank vermutet, dass sein Patient am Boden eine Maus oder Ähnliches gesehen hatte und dann hinabgestürzt sei, ohne den im Gestrüpp verborgenen Zaun zu bemerken. Der Flügel hatte sich so im Stacheldraht verfangen, dass Blank den Vogel mitsamt des Zauns abschnitt. Zu Hause versuchte der Veterinär sein bestes, jedoch hatte sich die Haut am Flügelgelenk abgeschält – „so mussten wir das Tier einschläfern“, schildert Blank das traurige Ende dieser Episode.

Blank ist gebürtiger Leipziger. An eine landwirtschaftlichen Lehre und das Abitur schob er, ebenfalls in Leipzig, ein Studium der Tiermedizin hinterher, das er 1986 mit Diplom abschloss. Danach war er drei Jahre lang in Thüringen und für ein Jahr in einer tierärztlichen Praxis in Radefeld (Sachsen) tätig. Seit 1990 lebt und praktiziert er in Ottersberg.

Für die Nachfolge von Dr. Faensen war Blank der einzige Bewerber. Als Veterinär in der Tierärztlichen Praxis Ottersberg kümmert er sich sonst um Großtiere (Rinder, Pferde, Schweine). „Greifvögel sind ein reines Hobby.“ Schon vorher hatte er sich gelegentlich um verletzte Vögel gekümmert, wenn jemand sie in die Praxis brachte. Die Auffangstation betreibt er ehrenamtlich neben dem Beruf. Doch als baldiger Ruheständler wird er sich in ein bis zwei Jahren mehr dieser Aufgabe widmen können.

Ob Bussard, Eule oder Waldkauz – Ulrich Blank ist es wichtig, dass die Fundvögel ihren Status als wild lebende Tiere behalten. Darum vermeidet Blank auch, seinen Schützlingen Namen zu geben. Ein Vogel, der zu sehr an menschlichen Umgang gewöhnt sei, schaffe möglicherweise den Absprung später nicht.

„Wie ich ein Tier präge, so benimmt sich’s später auch“, erklärt Blank. Schon der erste Kontakt könne fatale Folgen haben. Wer ein scheinbar hilfloses Tier in der Landschaft entdeckt, sollte es Blank zufolge nicht gleich mitnehmen: „Denn die Eltern könnten sich ganz in der Nähe auf Futtersuche befinden.“

Und nicht selten werden Jungen verstoßen, wenn ein fremder Geruch an ihnen haftet. Nicht zuletzt könne ein verletzter Vogel Futtergrundlage für andere Arten sein, gibt Blank zu bedenken. Statt einzugreifen, sollte man zunächst „längerfristig beobachten und sich Rat einholen“. Viele Informationen bieten etwa die Internetseiten des Nabu und des Landkreises Verden. „Das Helfersyndrom überwiegt manchmal den gesunden Menschenverstand. Aber die Natur regelt vieles selber“, so Blank.