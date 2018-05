„Fit für's Dorf“ – weil ohne Dorf alles doof ist

FISCHERHUDE - Der Mai zeigte Fischerhude die kalte Schulter. Bei wenig Sonne, windigem Wetter und ein paar Regentropfen, dafür aber mit super Stimmung feierte das Wümmedorf am 1. Mai den Beginn des Wonnemonats mit dem legendären Festumzug – nach dem Tanz in den Mai am Vorabend der Höhepunkt der traditionellen Maifeier, ausgerichtet von den örtlichen Vereinen. Motto diesmal: „Fit für's Dorf“.

Entlang der Umzugsstrecke säumten am frühen Nachmittag viele Zuschauer die Straßen – vermutlich wetterbedingt allerdings weniger als in den Vorjahren. Zu bestaunen und zu beklatschen gab es 34 aufwendig gestaltete Festwagen, die sich allerhand zum Motto hatten einfallen lassen, und dazu einige nicht weniger fantasievoll durchs Dorf flanierende Fußgruppen. Der musikalisch begleitete Festumzug durch Quelkhorn und Fischerhude bis zum Festplatz auf der Dorfwiese zeichnete sich einmal mehr durch seine bunte Vielfalt aus. Die Teilnehmer überzeugten mit kreativ umgesetzten Ideen in knalligen Farben, wobei die Wagenbauer viel Sinn für Humor bewiesen und sich auch nicht mit Kritik an der Kommunalpolitik zurückhielten. Die Turndamen des TSV Fischerhude-Quelkhorn paddelten mit Gummibooten um die Hüften, knallrot gerahmten Sonnenbrillen auf der Nase und türkisfarbenen Tüchern auf dem Kopf auf der „Fortschrittswelle“ über Fischerhudes Straßen. Eine andere Gruppe formierte sich hinter einem Sarggestell, um die in den vergangenen Monaten heftig diskutierte Gestaltungssatzung für den Ortskern zu Grabe zu tragen. Eine kleine Herde im knuddeligen Schafskostüm machte deutlich: „Ohne Dorf ist alles doof!“ und demonstrierte den politischen Herdentrieb in Sachen Dorfleben: erst zusammenkuscheln und dann zu allen Seiten flüchten. Die nächste Gruppe zog symbolisch auf ihrem Motivwagen an Paragraphen. An ihrem Wagen war zu lesen: „Für die Zukunft fit mit Kopf und Herz, nur der Ortsrat erschwert’s!“. Mit dem flotten Spruch „Fit nicht nur im Schritt, sondern auch im Trab und im Galopp“ warb die Reit- und Fahrgemeinschaft Fischerhude. Auch der Festwagen der Kindertagesstätte Quelkhorn mit den Jüngsten in farbiger Verkleidung und bunten Luftballons war ein echter Hingucker.

So rollte der Umzug durch den Wümmeort bis zur Dorfwiese, wo die Moderatoren Dirk Gieschen und Volker Sammann die Festwagen und Fußgruppen dem Publikum einzeln vorstellten. „Herzlich willkommen, Fischerhude“, begrüßte Dirk Gieschen das Publikum – und bedankte sich gleich bei der ersten eintreffenden Fußgruppe: den Schülern der Grundschule Fischerhude auf ihren Einrädern. „Ihr seid immer dabei. Dafür unser herzlicher Dank“, so Gieschen. Nach und nach rollten die Wagen am Publikum vorbei und ließen sich bestaunen.

Der Besucherzuspruch im großen Festzelt in der Dorfmitte beim Tanz in den Mai am Montagabend war nach Veranstalterangaben genauso gut wie in den Vorjahren. Den Abschluss der Fischerhuder Maifeier bildete wie immer der große Heimatabend der Vereine mit dem selbstgemachten launigen Bühnenprogramm. J woe