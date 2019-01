Fischerhuder „Twischentied“

Fischerhude – „Twischentied“ hat der Bremer Fotograf und Journalist Bernd Hägermann seine Bilderschau benannt, die der Fischerhuder Kunstverein in Buthmanns Hof parallel zur Gemäldeausstellung Fischerhuder und Niddener Künstlerinnen präsentiert. Während den malenden Damen der Vergangenheit der große Galerieraum im ersten Stock eingeräumt wird, ist dem zeitgenössischen Fotografen Bernd Hägermann die kleine, feine Galerie im Giebel von Buthmanns Hof vorbehalten.

Die rund 30 Momentaufnahmen in Schwarz-weiß und unterschiedlichen Formaten beinhalten ausschließlich Eindrücke aus Fischerhude. Wer nun die üblichen Bilder vom idyllischen Künstler- und Bauerndorf erwartet, gefällige Postkartenmotive mit viel Landschaft, Wümme und Fachwerk, sieht sich angenehm überrascht. Bei den Exponaten handelt es sich vielmehr um Schnappschüsse, die das alltägliche Leben und die Menschen in Fischerhude im Jahr 2018 spiegeln – dies aus besonderen Blickwinkeln, mit großem handwerklichen Können und hohem künstlerischen Anspruch.

Eine Katze schleicht in geduckter Haltung über Kopfsteinpflaster und scheint sich an etwas anzupirschen. Die gleiche Samtpfote sitzt entspannt auf einem Treppengeländer am Zugang zur ehemaligen Wassermühle und lässt sich von einer jungen Frau streicheln, die verhalten in die Kamera lächelt. Auch sie hat Katzenaugen – eines dieser Details, die den Fotografen Hägermann inspirieren und die vom Betrachter seiner Bilder einen zweiten und dritten Blick verlangen, um die Aussage in Gänze zu erfassen. Der Schuster an der Schusterstraße, angetan mit der typischen Schürze inmitten seiner Arbeitsgeräte, scheint etwas aus der Zeit gefallen, denn sein Handwerk findet man nur noch selten. Er ist ein Original, wie es solche nur noch wenig oder eben nur in Fischerhude gibt.

Ein großes Thema war und ist im Ort das Wasser, auch wenn sich heute nur noch drei der früheren 100 Wümme-Zuläufe durch das Dorf schlängeln. Das Wasser findet in Hägermanns Ausstellung Eingang mittels interessanter Fotografien, die ein sicheres Auge für Feinheiten in der Natur beweisen. Da sprudelt das Wasser der Wümme, wie man es einem reißenden Fluss zuschreiben würde. Da sind Steine am Uferrand, die in Schwarz-weiß beinahe abstrakt wirken und zwischen die sich eine Ente gemischt hat, die erst auf den zweiten Blick als solche zu erkennen ist. Eiskristalle formen eine Struktur, als habe sich ein moderner Künstler beim Experimentieren etwas verstiegen. Hier und da gestalten sich manche Fotografien als Suchbild: Man muss schauen, wie herum sie betrachtet werden wollen und sollen.

„Fischerhude befindet sich derzeit in einem enormen Wandel, der sich nicht aufhalten lässt, auch wenn viele es gerne wollten“, sagt Hägermann, der viel im Wümmeort unterwegs ist, Veränderungen in Landschaft, Gebäudestruktur und bei den Menschen sensibel wahrnimmt und stets die Kamera dabeihat. Er fotografiert impulsiv und seine erklärte Intention ist, abseits touristischer Klischees immer wieder „einen neuen, einen anderen Blick auf das Dorf zu wagen“.

Der Titel seiner Fotopräsentation ist also treffend gewählt: Das plattdeutsche „Twischentied“ steht für „Zwischenzeit(lich)“ – nichts ist endgültig oder abgeschlossen, alles verändert sich stetig, und morgen schon bietet sich ein anderer Blick als gerade noch gestern.

Der gebürtige Cuxhavener und gelernte Kaufmann, der als ehemaliger Profi-Fußballer vielen Sportfans im Gedächtnis ist und sich seit den 80er Jahren der Fotografie verschrieben hat, arbeitet gerne in Schwarz-weiß. Die kreativen Möglichkeiten seien überaus reizvoll, sagt Hägermann, der seine Fotos bereits in zahlreichen Galerien, Museen und Kultureinrichtungen in Bremen und der umgebenden Region ausgestellt hat.

Seine ab 13. Januar in Buthmanns Hof laufende „Twischentied“ mit ihrem Blick auf das Fischerhude, wie es sich 2018 darstellte, bietet übrigens einen interessanten Kontrast zu der im „Wümmeraum“ des Hauses installierten Fotoausstellung der Heimathaus-Stiftung: Die zeigt „Fischerhuder Augenblicke“ aus der Nachkriegszeit und bildet den Ort mit seinen Menschen und ihrem Alltag ab in einer längst vergangenen Zeit – naturgemäß ebenfalls in Schwarz-weiß. kr / pee