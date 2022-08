Fischerhuder Sommernachtstraum

Niedersachsen Sound Orchester begeistert

Stefan Lübben dirigiert das Niedersachsen Sound Orchester durch einen stimmungs- und schwungvollen Abend.

Fischerhude – Eine kühle Flasche Wasser oder Wein auf dem Tisch, allerbestes Wetter und 40 Musiker voller Spielfreude startklar auf der Bühne – es war angerichtet am Samstagabend im weitläufigen Garten am Fischerhuder Heimathaus Irmintraut. Hunderte Besucher waren zum Open-Air-Konzert des Niedersachsen Sound Orchesters im Rahmen des regionalen Gartenkultur-Musikfestivals gepilgert und erlebten einen wunderbaren Abend unter den alten Eichen.

Vor drei Jahren war das Orchester ebenfalls in Fischerhude zu Gast gewesen – das geplante Konzert allerdings kurzfristig wegen Sturm und Regen ins Wasser gefallen. Silvia und Klaus Behlmer konnten sich als damalige Besucher noch genau daran erinnern: „Wir konnten das Auto nicht verlassen, so doll hat es geregnet. Aber jetzt sind wir wiedergekommen“, erzählte Silvia Behlmer. „Und wir sind begeistert“, fügte Ehemann Klaus hinzu.

„Wir haben damals versprochen, wir kommen wieder – und hier sind wir!“, begrüßte Corvin Linke, Saxofonist des Orchesters und Moderator des Abends, das Publikum. Dann nahm ein stimmungsvoller und temporeicher Abend Fahrt auf. Die Reise durch die Musikwelt startete schwungvoll mit dem Florentiner Marsch. Voller Elan legte das Niedersachsen Sound Orchester um seinen Dirigenten Stefan Lübben los und zog die Zuhörerschar direkt in seinen Bann.

Die Gäste hatten es sich unter den alten Eichen auf Stühlen, Bänken oder selbst mitgebrachten Gartensesseln gemütlich gemacht – und freuten sich auf mehr von dieser modernen Orchestermusik, die abwechslungsreich, farbig und stilistisch vielfältig daherkam und gute Laune versprühte. Ein Hit folgte auf den anderen.

Das Udo-Jürgens-Medley kündigte der Moderator ebenso informativ und detailreich an wie den musikalischen Trip nach Skandinavien, genauer gesagt nach Schweden: Hits der Pop-Ikonen von Abba lösten begeisterten Beifall aus, und zu „Chiquitita“ schwenkten die Fans ihre Feuerzeuge.

Das Orchester-Arrangement für ein Elton-John-Special hatte Chefdirigent Heinrich Lübben Note für Note selbst geschrieben, und die Dynamik faszinierte. Auf einzigartige Weise berührte Saxofon-Solist Corvin Linke das Publikum mit dem „Rocket Man“, „Crocodile Rock“ und „Your Song“. Großes Kino auch das Solo von Andreas Lübben am Zirkus-Renz-Xylophon: Irre schnell spielte der Solist mit den Schlägeln auf dem Instrument.

Als die Zugabe-Rufe am Ende erhört wurden, brandete Jubel auf. Wie groß das Repertoire des renommierten Amateurorchesters tatsächlich ist, konnte man in Fischerhude nur erahnen. Orchestermusik, die man live erleben muss, angereichert mit lockeren Showeinlagen – dieser Mix wurde zu einem Sommernachtstraum. Mit „Hey Jude“ von den Beatles verabschiedete sich das Niedersachsen Sound Orchester – was für ein würdiger Abschluss für einen wunderschönen Abend.