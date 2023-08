Fischerhuder Sommerlauf: Dabei sein ist alles

Freizeitsportlerinnen und -sportler aller Alters- und Leistungsklassen sind für Samstagabend eingeladen zum 8. Fischerhuder Sommerlauf. © Woelki

Fischerhude – Auf die Plätze, fertig, los ... Für kommenden Samstag, 12. August, lädt der Verein der Sportfreunde Fischerhude zum 8. Sommerlauf durch das Künstlerdorf und die Wümmewiesen ein. Der Lauf für Freizeitsportlerinnen und -sportler aller Alters- und Leistungsklassen gilt als eine der größten Breitensportveranstaltungen in der Region. 275 Aktive waren im Juni vorigen Jahres beim 7. Fischerhuder Sommerlauf an den Start gegangen. Auf eine offizielle Zeitmessung verzichten die Veranstalter wie immer bewusst: „Dabei sein ist alles“, heißt das Motto.

In drei unterschiedlichen Läufen haben große und kleine Athleten Gelegenheit, ihre Ausdauer unter Beweis zu stellen. Der Kinder-Lauf über 1000 Meter startet um 19.45 Uhr. Um 20 Uhr schicken die Veranstalter die Aktiven mit Ambitionen im Hauptlauf über zehn Kilometer auf die Strecke, und um 20.15 Uhr machen sich die Jogger und Walker auf den Weg über die Fünf-Kilometer-Distanz.

Auch Zuschauerinnen und Zuschauer, die die Aktiven an der Strecke anfeuern, sind willkommen.

Kinder zahlen beim 1000-Meter-Lauf fünf Euro Startgebühr, Teilnehmende bei den anderen beiden Läufen sind mit zehn Euro dabei. Auch Kurzentschlossene können sich noch bis 18.45 Uhr am Veranstaltungstag direkt vor Ort anmelden. Gestartet werden die Läufe auf der Molkereistraße in Höhe des Volksbankgebäudes. Zieleinlauf ist auf dem Platz vor Brünings Scheune.

Dort startet um 19 Uhr auch das Warm-up mit Getränken und Musik. Dabei verwandelt sich der Parkplatz vor dem Geschäftskomplex an der Landstraße laut Mitteilung der Veranstalter in einen großen Sandstrand mit Palmen, chilligen Sitzgelegenheiten und vielen Leckereien auch für die Zuschauer. Am Start und entlang der Strecke sorgen zwei DJs mit passenden Rhythmen für Stimmung und ein gutes Laufgefühl.

Nach der Veranstaltung stehen im Bürogebäude der Brüning Group und im Vereinsgebäude des TSV-Fischerhude-Quelkhorn Umkleide- und Duschmöglichkeiten für die Läufer zur Verfügung.

Bei Spezialitäten vom Grill, Cocktails und anderen Getränken in geselliger Runde soll später am Abend auf dem Platz vor der Scheune für Sportler und Zuschauer die After-Run-Party steigen.

Wie Jörn Becker als einer der Organisatoren erklärt, kommt der Erlös der Laufveranstaltung wieder den Sporttreibenden im Wümmedorf zugute. „Das Geld investieren wir in den Kauf von Trimmgeräten, die wir auf dem Fischerhuder Sportplatz installieren werden“, kündigt Jörn Becker an.

Der Verein Sportfreunde Fischerhude besteht seit dem Jahr 2012 und hat sich zum Ziel gesetzt, Sportveranstaltungen für jedermann zu organisieren und mit den dabei erzielten Einnahmen regionale (Sport-)Projekte für Jung und Alt zu verwirklichen.

Insgesamt 14 300 Euro haben die Sportfreunde nach eigenen Angaben bislang aus den Erlösen ihrer Silvester- und Sommerläufe gespendet – unter anderem für die Anlage von einem Bolzplatz und von Beachvolleyballfeldern in Fischerhude.

Für den Fischerhuder Sommerlauf anmelden können sich Sportlerinnen und Sportler am Veranstaltungstag ab 12 Uhr vor Ort am Scheunenplatz. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten gibt es online unter www.sommerlauf-fischerhude.de.