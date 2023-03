Fischerhuder Rehkitzrettung sucht weitere Mitstreiter

Von: Petra Holthusen

Das kleine Kitz gehört zu den vielen Jungtieren, die die ehrenamtlichen Fischerhuder Rehkitzretter mithilfe ihrer Suchdrohnentechnik vor Tod und Verstümmelung im Mähwerk bewahrt haben. Für die neue Saison sucht der Verein noch weitere Helferinnen und Helfer. © Rehkitzrettung Fischerhude

Fischerhude – Hunderte von Tierkindern haben die ehrenamtlichen Fischerhuder Rehkitzretter schon mithilfe ihrer Suchdrohnentechnik vor Tod und Verstümmelung im Mähwerk bewahrt. Im April/Mai starten die Such- und Sicherungsteams, die frühmorgens Wiesen vor der ersten Mahd nach versteckten Rehkitzen absuchen, in die neue Saison. Dafür sucht der Verein Rehkitzrettung Fischerhude noch weitere Freiwillige, die sich am 2. April bei einem Helfertreffen über das Projekt und die Aufgaben informieren können.

„Du willst viel Geld verdienen, angenehme Arbeitszeiten und gemütliches Arbeiten? Dann bist du bei uns falsch!“, heißt es auf dem Flyer der Rehkitzrettung. „Aber: Wir bieten dir unbezahlbare Momente, das einzigartige Gefühl, Leben zu retten, und ein unschlagbar tolles Team“, schreibt Vereinsvorsitzende Sarah Meyer weiter. Gesucht werden sowohl Piloten für die Wärmebildcopter als auch Helfer für das Sichern der aufgespürten Kitze. Wie die Drohnentechnik zum Absuchen der Wiesen aus der Luft und das Sichern der Jungtiere im hohen Gras genau funktionieren, erfahren Interessierte bei einer Informationsveranstaltung am Sonntag, 2. April, ab 15 Uhr auf dem Meyerhof, In der Bredenau 101 in Fischerhude.

„Zu dem Helfertreffen sind alle eingeladen: ,alte Hasen’, neue Helfer, die sich bereits gemeldet haben und in der Whatsapp-Helfergruppe sind, und auch ganz neue Interessierte, die vielleicht noch überlegen, ob sie mitmachen möchten“, erklärt Sarah Meyer. Voriges Jahr sei es teilweise schwierig gewesen, genügend Teams zu bilden: Die frühe Startzeit bei Sonnenaufgang und die Spontaneität von Einsätzen, die je nach Wetter teils kurzfristig mit Landwirten abgesprochen werden, machen es für die ehrenamtlichen Helfer oft schwierig. „Es wäre aber schade, wenn aufgrund von Helfermangel Copter am Boden bleiben und Kitze vermäht werden würden“, sagt Sarah Meyer.

Auf das von ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern im vorigen Jahr Geleistete ist die Gründerin der Fischerhuder Rehkitzrettung, die allein von Spenden und freiwilligem Engagement getragen wird, extrem stolz: 33 Helferinnen und Helfer – darunter vier zertifizierte Piloten, die die Suchdrohnen mit den Wärmebildkameras steuern – waren von April bis Juli an 39 Tagen im Einsatz. In 101 Missionen im weiteren Umkreis suchten sie im Auftrag von Landwirten insgesamt 2094 Hektar Wiesenland vor der Mahd nach Kitzen ab.

Weitere Infos erhalten Interessierte unter Telefon 0170/3311992 und unter www.rehkitzrettung-fischerhude.de im Internet.