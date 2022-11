Fischerhuder Poesiepillenalbum

Von: Petra Holthusen

Teilen

Dichtkünstlerin Pille Hillebrand stellt ihr Poesiepillenalbum vor. © Holthusen

Fischerhude – Pille Hillebrand liebt es, „wenn Worte sich zusammentun und Reimwalzer tanzen“. Und die Worte kommen gerne zum Tanzen zu ihr. Verweben sich unter ihrer Feder leichtfüßig zu feinsinnigen Versen. Bisher verabreicht die Dichtkünstlerin ihre sogenannten Poesiepillen als Einzelportionen – in stilechten Reagenzgläsern, auf Postkarten und auf den großen Holztafeln an ihrem Fischerhuder Poesiepillenpfad. Jetzt gibt es die Seelenwärmer – sozusagen als Intensivkur – in geballter Dosis: in einem Poesiepillenalbum mit 33 Gedichten über das Leben und die Liebe, zart illustriert von Elsa von Rahden.

Der kleine Band ist mit viel Liebe zum Detail gestaltet wie ein Poesiealbum aus alter Zeit. Sie wissen schon: „Edel sei der Mensch, hilfreich und gut“ spätestens auf Seite 3, und „in allen vier Ecken soll Liebe drin stecken“. Oben rechts auf den Seiten die mit Bleistift gekritzelten Namen der Freundinnen, Lehrer und Verwandten, die sich auf dem jeweiligen Blatt verewigen sollten. In ihrem Poesiepillenalbum hat Hillebrand das Prinzip umgekehrt: In den Ecken sind wie handgeschrieben die Namen der Menschen verewigt, die sie zu dem Gedicht auf dieser Seite angeregt haben und/oder denen sie es widmet. „Allen, die im Album steh’n, wünsch’ ich Glück und Wohlergeh’n! Denn ihre G’schichten, groß und klein, trug ich hier in Reimform ein“, stellt die Autorin ihrer Versesammlung im Poesiepillenalbum voran.

Hillebrand, die eigentlich Elke heißt, aber ihren Spitznamen Pille aus Teenagertagen als Ruf- und Künstlernamen beibehalten hat, ist Literatur- und Sprachwissenschaftlerin. Die Wahl-Fischerhuderin arbeitet freiberuflich als Autorin, Lyrikerin und Songtexterin unter anderem für Sarah Connor. Hillebrands Gedichte erzählen von allen Facetten des Lebens und der Liebe und spiegeln das eigene tiefe Empfinden. Von der besten Freundin als Seelenzwilling („Du fühlst dich an wie meine Seele in einer and’ren Haut“) über Liebeserklärungen an Mann und Kinder („Herzensangelegenheit“) bis zu Naturphänomenen, die sie verzaubern: die Brandung, der alte Baum, das Quelkhorner Moor. Manche Verse sprudeln vor Glück, andere finden ausdrucksstarke Worte für Abschied, Verlust und Schmerz. Nie weitschweifig, immer auf den Punkt. Und nicht wenige sind richtig witzig, wie das palavernde „Gemüse unter sich“ oder „Die Sache mit dem Verkehr“. Hillebrands Hommage an das „Wasser“ ist übrigens Robert H. gewidmet, unserem Klimaschutzminister, der von dieser Ehre natürlich (noch) nichts weiß. Die Poesiepillensammlung endet auf Seite 69 des Albums mit einem kleinen lautmalerischen Gruß an Hillebrands ostwestfälische Heimat: „Ich wäa sso cheane ma bei die Schteane“ („Ich wär’ so gerne mal bei die Sterne“).

Mit ihrem Gedichtband geht für die Sprachkünstlerin nach eigenen Worten ein lange gehegter Herzenswunsch in Erfüllung: nämlich ihre über die Jahre entstandenen Verse in einer Veröffentlichung zusammenzuführen und so ein Begleitbuch zu ihrem Poesiepillenpfad anbieten zu können, wonach Besucher sie häufiger gefragt hätten. Verwirklichen ließ sich das Buchprojekt dank der finanziellen Förderung durch den Landschaftsverband Stade im Rahmen des Corona-Sonderprogramms „Niedersachsen dreht auf“. Der Landschaftsverband hatte voriges Jahr auch bereits die Umsetzung des coronakonformen Freiluft-Poesiepillenpfads unterstützt. Der „Trimm-dich-Pfad für die Seele“, wie Pille Hillebrand ihn nennt, zieht sich mit seinen hölzernen Gedichttafeln an inzwischen elf Stationen durch Fischerhudes Wümme- und Wiesenlandschaft bis zum Quelkhorner Moor. Zu den elf vom Pfad bekannten Gedichten gesellen sich in dem Album 22 weitere Verse der Fischerhuder Poesiepillendreherin. „Ich hoffe“, sagt sie, „dass es die Welt ein bisschen schöner und leichter macht.“ Gebrauchen könnte die Welt das wohl.

Lesung mit Musik Ihre Buchpremiere feiert Autorin Pille Hillebrand am Mittwoch, 23. November, mit einer musikalisch angereicherten Lesung ab 19 Uhr in Buthmanns Hof in Fischerhude. Alle Interessierten sind dazu eingeladen. Hillebrand stellt dem Publikum ihr Poesiepillenalbum vor, erzählt etwas zur Entstehung und den Hintergründen ihrer feinen kleinen Reime und liest ausgewählte Gedichte. Zwischendurch singt und spielt das Duo „Hardt’n Brook“ mit Sängerin Rabea Medebach und Gitarrist Snorre Eberhardt eigene Stücke, für die Pille Hillebrand die Texte geschrieben hat. Der Eintritt ist frei. Nach dem Premierenabend ist das Poesiepillenalbum auch in örtlichen Geschäften zu haben – im Fachhandel zu bestellen ist es bereits jetzt. Das vom Tredition-Verlag in Hamburg hergestellte Buch kostet 18 Euro.