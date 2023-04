Fischerhuder Pionierinnen mit Pinsel und Palette

Von: Petra Holthusen

Malerin Emma Eibler (1868-1958) ließ sich vor 100 Jahren zum Leben und Arbeiten in Fischerhude nieder. © Kunstverein

Fischerhude – Vor 110 Jahren begannen sich neben den bereits in Fischerhude lebenden und arbeitenden Malern auch weibliche Kunstschaffende dauerhaft in der wachsenden Künstlerkolonie im Dorf an der Wümme niederzulassen. Als erste eröffnete Amelie Breling um 1913 ein Atelier für Bildhauerei und Keramik. Es folgten Malerinnen wie Bertha Schilling (1915), Marie Fritsch (1920), Emma Eibler (1923) und Else Pauls (1930). Den Pionierinnen und ihren Werken widmet der Fischerhuder Kunstverein in Buthmanns Hof seine neue Ausstellung: Die Präsentation „110 Jahre Künstlerinnen in Fischerhude“ wird am Sonntag eröffnet.

„Fast alle stammten aus wohlhabenden Familien, sodass sie sich die kostspielige Ausbildung an Kunstgewerbeschulen oder privaten Instituten leisten konnten“, schreibt Wolf-Dietmar Stock vom Kunstverein in der Ausstellungsankündigung. Zur Ausbildung an staatlichen Akademien waren Frauen zu Beginn des vorigen Jahrhunderts noch nicht zugelassen.

1919 folgte die Bildhauerin Clara Rilke-Westhoff ihrem Bruder Helmuth Westhoff nach Fischerhude und ließ sich in der Bredenau in einem für sie errichteten Haus mit Atelier nieder. Auch die Malerinnen Schilling, Fritsch, Eibler und Pauls bauten eigene Häuser, in denen sie lebten und arbeiteten und beeindruckende Werke schufen. „Die meisten von diesen Künstlerinnen blieben nahezu unbekannt und hatten zeitlebens keine Gelegenheit zu Ausstellungen, da sie im Schatten ihrer männlichen Kollegen standen“, so Stock.

Auch Autodidaktinnen waren unter den Künstlerinnen und hinterließen ein vielfältiges Werk. Louise Modersohn, geborene Breling, begann erst nach ihrer Heirat mit Otto Modersohn unter seiner Anleitung zu malen. Auch Johanna Eißler, die Haushälterin von Otto Modersohn, traute sich, einen Pinsel in die Hand zu nehmen und widmete sich dem Malen von Blumenstillleben. Olga Bontjes van Beek wandte sich nach dem Ende ihrer Laufbahn als expressionistischer Tänzerin Mitte der 1920er-Jahre der Malerei zu. Ihre Tochter Mietje konnte als Künstlerin der nächsten Generation bereits auf eine fundierte Ausbildung zurückblicken und war nach Studienaufenthalten in den USA und Italien an Ausstellungen in verschiedenen deutschen Städten beteiligt.

„In der Ausstellung wird an zehn Künstlerinnen der ersten Generation von in Fischerhude tätigen Malerinnen und Bildhauerinnen erinnert“, erläutert Stock. Anhand ausgewählter Beispiele soll zudem ein Bezug zu Werken von heute hier lebenden kunstschaffenden Frauen hergestellt werden: „In den Bereichen Skulptur, Malerei und Grafik bietet eine Gegenüberstellung von damals und heute überraschende Einblicke und Erkenntnisse.“

Öffnungszeiten Die Ausstellung „110 Jahre Künstlerinnen in Fischerhude“ ist vom 30. April bis zum 23. Juli beim Kunstverein in Buthmanns Hof, Im Krummen Ort 2 in Fischerhude, zu sehen – donnerstags bis samstags von 14.30 bis 17.30 Uhr und sonntags von 11.30 bis 17.30 Uhr. Zur Eröffnung sind Kunstfreunde für Sonntag, 30. April, um 11.30 Uhr eingeladen. Bürgermeister Tim Willy Weber begrüßt die Gäste, Barbara von Monkiewitsch und Antke Bornemann führen in die Ausstellung ein, für Musik sorgt Liederpoetin Ellen Terwey am Flügel.

Zu den über 100 Jahre alten Terrakottaskulpturen von Amelie Breling gesellen sich beispielsweise die zeitgenössischen archaisch anmutenden Raku-Keramikobjekte von Claudia Craemer, und Amelie Brelings Majolika-Figuren treten in einen Dialog mit den Kleinplastiken aus Porzellan von Katharina Bertzbach. In der Malerei werden die sommerlichen Blumensträuße von Johanna Eißler den heutigen Blumenstillleben der Malerin Tomma Leckner gegenübergestellt, während die selten gezeigten Pastell-Landschaften von Olga Bontjes van Beek ergänzt werden von Radierungen Christa Brandenburgs.

Im Giebel für zeitgenössische Kunst sind zudem aus Anlass des 90. Geburtstages der in Fischerhude ansässigen Künstlerin Anne Hermsen Portraitbüsten und Aquarelle von ihr zu sehen.