Fischerhuder Ortsbürgermeister ruft zu Solidarität mit Läden im Dorf auf

Von: Petra Holthusen

Mehr denn je auf Kundentreue angewiesen sind der Fischerhuder „Dörpladen“ von Christine Kober und der Quelkhorner „Gutkauf“ von Anja Hahnenfeld (Bild). © Woelki

Fischerhude/Quelkhorn – Der „Dörpladen“ in Fischerhude und „Gutkauf Hahnenfeld“ in Quelkhorn ächzen unter den explodierenden Energiekosten. Für ihr Geschäft habe sich der monatliche Abschlag fürs Gas fast verdreifacht, sagt Anja Hahnenfeld: „Im Januar waren es 300 Euro, im Mai schon 500 Euro und jetzt sind es 860 Euro. Das Geld muss man erstmal verdienen.“

Steigende Strompreise kämen noch obendrauf, erinnert Christine Kober, Inhaberin des „Dörpladens“ im Fischerhuder Ortskern. Sie hat bereits drei Kühltruhen im Geschäft abgeschaltet. Dramatisch steigende Energiekostenrechnungen machen sich auch in den Regalen des „Dörpladens“ bemerkbar: „Ich kann nicht so viel Ware einkaufen“, erklärt Kober.

Derzeit sei der Umsatz noch einigermaßen stabil – „aber weniger darf’s nicht werden“, sagt Anja Hahnenfeld. Selbst wenn abends das gleiche in der Kasse sei wie vor der Energiekrise, müssten von den Einnahmen doch drastisch gestiegene Ausgaben bestritten werden. Wohl wissend, dass „die nach oben geschossenen Gaspreise alle Leute betreffen“, die deshalb versuchten, beim Lebensmitteleinkauf zu sparen, sind die Geschäfte vor Ort dennoch mehr denn je auf ihre treue Kundschaft angewiesen.

Ortsbürgermeister Wilfried Mittendorf empfindet die derzeitige Situation als bedrohlich für den Lebensmitteleinzelhandel vor Ort. Er fürchtet um die Existenz der Einkaufsmöglichkeiten im Dorf und appelliert an die Solidarität der Einwohnerschaft: „Kauft vor Ort ein!“ – mit diesem Appell richtet sich der Ortsbürgermeister an die Menschen in Fischerhude und Quelkhorn.

„,Gutkauf’ in Quelkhorn und der ,Dörpladen’ in Fischerhude sind die Geschäfte des täglichen Bedarfs für unsere einheimische Bevölkerung. Diese Geschäfte sind wichtig in der Grundversorgung. Besonders ältere, gehandicapte und nicht motorisierte Personen sind auf diese Geschäfte angewiesen, damit sie sich selbstbestimmt versorgen können“, ruft Mittendorf eindringlich in Erinnerung. Vielen sei es allein wegen des lückenhaften öffentlichen Personennahverkehrs gar nicht möglich, andernorts für ihren alltäglichen Bedarf einzukaufen.

Weil die stark gestiegenen Energiekosten die Fixkosten für „Gutkauf Hahnenfeld“ und den Fischerhuder „Dörpladen“ in die Höhe getrieben hätten, seien die Geschäfte vor Ort auf den Umsatz angewiesen, unterstreicht Mittendorf: „Ich bitte die Fischerhuder und Quelkhorner, möglichst vor Ort einzukaufen, damit die Geschäfte weiter bestehen können und die Grundversorgung damit für alle Bevölkerungsschichten gesichert bleibt“, schreibt der Ortsbürgermeister in einem öffentlichen Aufruf. Er appelliert an die Gemeinschaft und den Zusammenhalt im Dorf: „Seid solidarisch!“

Heilfroh ist Anja Hahnenfeld in der aktuellen Lage, „dass wir ein reiner Familienbetrieb sind und in unserem Eigentum wirtschaften“. „Dörpladen“-Inhaberin Christine Kober (die mit ihrem Einstieg den Laden 2013 vor der Schließung rettete) muss vom sinkenden Gewinn auch noch Mietkosten wuppen. „Noch geht"s“, sagt sie. Beide Geschäftsfrauen beobachten aber auch – einerseits mit Verständnis, andererseits mit Sorge – ein deutlich preisbewussteres Kundenverhalten: „Es wird mehr geguckt, überlegt und gerechnet.“