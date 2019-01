Fischerhuder Maifeier-Macher geben Motto 2019 bekannt 

„De Welt to Gast inne Hu'e“

+ © Holthusen Maifeier-Macher: (v.li.) Petra Horeis, Michael Kallhardt (Heimatbund) und Janina Illing (Reiterverein). © Holthusen

Fischerhude – So, die Festwagenbauer und Fußgruppen-Choreografen können sich ans Werk machen – das Geheimnis um das Motto der Fischerhuder Maifeier 2019 ist gelüftet: „De Welt to Gast inne Hu'e“ – also die Welt zu Gast in Fischerhude, nach dieser Devise feiert das Wümmedorf dieses Jahr seine legendäre Drei-Tage-Party in der Zeit zwischen dem 28. April und 4. Mai. Das Motto bezieht sich sowohl auf das Programm des kultigen Heimatabends, den diesmal – getreu dem Rotationsprinzip der Vereine – der Heimatbund Fischerhude/Quelkhorn und der Reiterverein Fischerhude mit selbstgemachter Bühnenunterhaltung füllen, aber auch auf die Themen der Wagen und Gruppen im großen Festumzug.