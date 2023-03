Fischerhuder Maifeier: Die Legende kehrt zurück

Von: Petra Holthusen

„Die Emsperlen“ laden das Partyvolk in Fischerhude ein, „mal wieder richtig auf den Bänken zu tanzen“, wie Sängerin Janina Schwarz sagt. Für die Fischerhuderin ist das Dirndl-und-Lederhosen-Spektakel ein Heimspiel. © Die Emsperlen

Fischerhude – „Die Legende kehrt zurück!“ – unter dieses Motto haben die Macher die Fischerhuder Maifeier 2023 gestellt. Die mehrtägige Party ist in der Tat legendär – und jetzt wird sie nach Jahren der Abstinenz wieder gefeiert wie in Vor-Corona-Zeiten. Mit Zeltfeten auf der Dorfweide, karnevalistischem Fest(wagen)umzug und dem kultigen Heimatabend, den diesmal der TSV Fischerhude-Quelkhorn ausrichtet.

Das große Feiern startet am Samstag, 29. April, um 20.30 Uhr mit Live-Musik von der Stimmungs- und Partyband „Die Emsperlen“. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Mit dieser Fischerhuder Frühlingswies’n will die Maifeier-Veranstaltungsgemeinschaft der örtlichen Vereine an den Erfolg des bayrischen Abends vor vier Jahren anknüpfen. Angekündigt ist ein zünftiger Abend, für den die Fischerhuder gerne mal wieder ihre Dirndl und Lederhosen aus dem Schrank holen können. „Die Emsperlen“ als erprobte Oktoberfest-Band wollen das Partyvolk dazu bringen, „mal wieder richtig auf den Bänken zu tanzen“, wie Sängerin Janina Schwarz sagt. Für die vielseitige Fischerhuder Musikkünstlerin ist der Auftritt als Frontfrau der „Emsperlen“ am 29. April ein Heimspiel. Der zweite Lokalmatador in der Besetzung ist übrigens Sören Rodenberg (Gitarre und Gesang).

Am Sonntag, 30. April, wird um 14 Uhr der Maibaum auf der Dorfweide in der Fischerhuder Ortsmitte aufgestellt. Ab 20.30 Uhr ist Einlass zum Tanz in den Mai: Mit Kai Behrens, MacLo und Nick Cody legen ab 21 Uhr gleich drei DJs bei der Party auf.

Am Montag, 1. Mai, startet um 13.30 Uhr am Denkmal in Quelkhorn der kunterbunte Festumzug der Mottowagen und thematisch kostümierten Fußgruppen, an dem sich traditionell zahlreiche Vereine und Gruppen aus Fischerhude, Quelkhorn und umliegenden Orten beteiligen. Der Gute-Laune-Umzug schlängelt sich durchs Dorf bis zum Festplatz, und die kreativen Beiträge werden auch bei der Neuauflage nach vier Jahren vermutlich wieder ungezählte Schaulustige am Straßenrand feiern und beklatschen.

Für die reinen Partywagen, die nicht unter dem Festmotto für die Maifeier gebaut wurden, sondern mit ohrenbetäubender Musik, Lichtanlagen und Biertheken an Bord aufwarten, hat das Organisationsteam nach eigenen Angaben jetzt Auflagen gemacht: „Aufgrund massiver Beschwerden aus der Bevölkerung gegen einige Wagen im Umzug waren wir gezwungen zu reagieren.“ Neben der Lautstärke hätten zuletzt 2019 auch das Verhalten am Aufstellort – „Stichwort Müll“ – und nach dem Umzug das Bild im Bereich der Schusterstraße für ordentlich Ärger gesorgt. Unter anderem wird von den reinen Partywagen jetzt eine Art Startgeld erhoben.

Zum Abschluss der Maifeier steigt am 1. Mai ab 20 Uhr der legendäre Heimatabend im Festzelt, den die örtlichen Vereine reihum gestalten – dieses Jahr der Sportverein: „Der TSV Fischerhude-Quelkhorn präsentiert sich voller Tatendrang und Fachkräftemangel“, kündigt der zweite Vorsitzende Marcus Ohlrogge launig an. Nach einer Idee von Ohlrogge und Julian Kallhardt werden die Zuschauer bei dem Bühnenprogramm eingeladen, „sich mit auf die Suche zu machen nach gutem Personal“. Neben magischen Momenten werde ganz bestimmt nicht der Blick auf das aktuelle Ortsgeschehen aus den Augen gelassen, versichert Ohlrogge. „Ob Sportliches beim TSV, ein musikalisches Beisammensein oder ein Einblick in das aktuelle Seminarangebot im Ort“ – die Gäste dürfen sich auf heitere Einblicke in das Innenleben des Dorfs freuen und im Anschluss noch zu Tanzmusik von DJ Jörg Gebauer ein bisschen Party machen.

„Auf eines freuen wir uns ganz bestimmt: endlich wieder zusammen feiern und auf den Putz hauen, denn die Legende ,Maifeier in Fischerhude’ kehrt zurück!“, erklärt Marcus Ohlrogge im Namen des Veranstaltungsteams.

Partytickets Der Kartenvorverkauf für die Frühlingswies’n mit der Partyband „Die Emsperlen“ am 29. April sowie für den Tanz in den Mai mit einer DJ-Crew am 30. April soll nach Angaben der Veranstalter unter www.grandticket.de im Internet laufen. In Planung sei zudem der Ticketverkauf in örtlichen Geschäften. Restkarten gibt es jeweils an der Abendkasse. Eintrittskarten für den Heimatabend am 1. Mai gibt es ausschließlich an der Abendkasse.