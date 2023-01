Fischerhuder Kunstausstellungen

Von: Petra Holthusen

„Die Trauminsel“ schuf der Fischerhuder Maler Erhart Mitzlaff im Jahr 1951. © Kunstverein Fischerhude

Fischerhude – Das Schaffen der Fischerhuder Künstler und Intellektuellen in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg beleuchtet die neue Ausstellung des Fischerhuder Kunstvereins in Buthmanns Hof. „Im Empören steckt Leben“ ist die Bilderschau betitelt, die am kommenden Sonntag, 8. Januar, um 11.30 Uhr eröffnet wird. Bürgermeister Tim Willy Weber begrüßt die Gäste, die Kunstvereinsvorsitzende Barbara von Monkiewitsch führt inhaltlich in die Ausstellung ein. Musikalisch umrahmt der Cellist Stephan Schrader die Vernissage. Interessierte Kunstfreunde sind willkommen.

„Die Zeit vom Beginn des Dritten Reichs bis zum Kriegsende 1945 war für viele Künstlerorte eine Periode der Stagnation oder des völkischen Gesinnungswandels“, heißt es in der Ausstellungsankündigung. Anders im abseits gelegenen Fischerhude: „Hier entstand ein Ort der Zuflucht und inneren Emigration für Künstler und Andersdenkende.“ Namentlich für die verwandtschaftlich verbundenen Familien Breling und Bontjes van Beek, den Kreis um Clara Rilke-Westhoff, für die Maler Wilhelm Rohmeyer, Hans Meyboden und andere „war Fischerhude eine Insel im Strudel der Weltereignisse“, beschreiben die Ausstellungsmacher des Kunstvereins. In Fischerhude seien ansonsten nicht genehme Lebens- und Denkweisen toleriert worden, und so habe sich eine Atmosphäre des geistigen Autausches gebildert, „die nach Kriegsende viele Gleichgesinnte zusammenbrachte, um Wege der Erneuerung zu beschreiten“.

Die Ausstellung will dieses Zusammentreffen „von Menschen, wie man sie sich unterschiedlicher nicht denken kann, beleuchten“. Gezeigt werden sich ergänzende Werke der Maler Erhart Mitzlaff und Werner Zöhl, des Bildhauers Adriaan van der Ende, des Architekten Carsten Schröck und des Bremer Kaufmanns, Schriftstellers und Philosophen Dirk Heinrichs. Letzterer erwarb 1980 die Skulptur „Der Flüchtende“ von Waldemar Otto, entstanden als Wettbewerbsbeitrag für ein Mahnmal zum Gedenken an die Opfer der Novemberpogrome 1938 in Bremen.

Zeitgleich zu der Hauptausstellung im großen Galerieraum von Buthmanns Hof präsentiert der in Warpe im Landkreis Nienburg lebende Künstler Pablo Hirndorf im Giebel und im Wümmeraum Malereien, Objekte und Fotos unter dem Titel „Passion“. Unter anderem hat Hirndorf um die Jahrtausendwende aus den Kupferblechen der alten Tirmbedachung den Kreuzweg in der Stiftskirche von Bücken geschaffen.

Ebenfalls vom 8. Januar bis zum 19. März ist in der Galerie des Kunstvereinsvorständlers Wolf-Dietmar Stock in der Bredenau parallel zur Präsentation in Buthmanns Hof die Ausstellung „40 Lichtblicke der Fischerhuder Kunstgeschichte“ zu sehen. Gezeigt werden Werke der „Alten Meister“ des Künstlerdorfs – von A wie Hermann Angermeyer bis Z wie Werner Zöhl.

Die über zwei Etagen verteilte Gemäldeschau bietet einen Blick auf das künstlerische Schaffen im Wümmedorf vor rund 100 Jahren und eine Auswahl dessen, was in den vergangenen Jahren in verschiedenen Ausstellungen des Kunstvereins in Buthmanns Hof immer mal wieder zu sehen war – beispielsweise der „Lichtstrahl“ vom „Vater der Fischerhuder Maler“, Heinrich Breling, und der „Sommertag“ von Wilhelm Heinrich Rohmeyer. Hermann Angermeyer ist mit seinen Impressionen von den Wümmewiesen und seinen geiheimnisvollen winterlichen Stimmungsbildern vertreten. Arbeiten von Clara Rilke-Westhoff, Helmuth Westhoff, Hellmut Müller-Celle, Rudolf Franz Hartogh, August Haake, Bertha Schilling, Marie Fritsch, Else Pauls, Hans Buch, Olga Bontjes van Beek und Erhart Mitzlaff sind ebenfalls in der Galerie in der Bredenau zu sehen.