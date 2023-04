Fischerhuder Künstlerinnen und Kunsthandwerker öffnen ihre Werkstätten

Von: Petra Holthusen

Teilen

Kunstschaffende aus Fischerhude und Quelkhorn laden am Wochenende in ihre offenen Werkstätten ein. © Werkfisch

Fischerhude / Quelkhorn – Mehr kreative Köpfe und Kunstschaffende denn je öffnen bei der ersten Nach-Corona-Ausgabe des Offene-Werkstatt-Wochenendes in Fischerhude und Quelkhorn ihre Ateliers für entdeckungsfreudige Besucherinnen und Besucher. Werkfisch – ein Kurzwort für Werkstätten Fischerhude – nennen die ortsansässigen freiberuflich arbeitenden Künstlerinnen und Kunsthandwerker ihre Veranstaltung, die am Samstag und Sonntag, 22. und 23. April, jeweils von 11 bis 18 Uhr stattfindet.

Insgesamt stehen den Interessierten 16 Ateliers, Werkstätten und Ausstellungsräume zum Besuch offen. Teilweise haben die dort Schaffenden zusätzlich Gastkünstler für eine Ausstellung in ihre Räume eingeladen.

„Dass sich immer mehr ortsansässige Kulturschaffende bereit erklären, ihre Türen zu öffnen, ist eine große Bereicherung für Werkfisch“, betonen die Mitinitiatorinnen Katja Kröger, Rita de Vos und Katharina Bertzbach.

Am Wochenende der offenen Ateliers werden Kunst- und Kulturinteressierte „mitgenommen auf eine spannende Reise“, schildern die Beteiligten. Wie entsteht ein künstlerisches Werk? Was sind Mischtechniken? Hat Rakeln etwas mit Orakeln zu tun? Was bedeutet abdrehen? Wie findet man den roten Faden? Wie werden unterschiedliche Materialien eingebunden? Fragen wie diesen können die Gäste an den Produktionsstätten auf den Grund gehen. „Durch den Dialog, der dabei zwischen Kunstschaffenden und Kunstbetrachtern entsteht, öffnen sich für beide Seiten neue Fenster der Erkenntnis“, wissen die Werkfisch-Macherinnen aus Erfahrung.

Normalerweise arbeiten sie alleine in ihren Ateliers und treten erst mit den fertigen Produkten, Objekten oder Bildern im Rahmen von Ausstellungen an die Öffentlichkeit. „Da aber bei Ausstellungen der Schaffensprozess abgeschlossen ist und weitgehend im Dunkeln bleibt, entstand vor gut zwölf Jahren die Idee der offenen Werkstätten“, schildert Katja Kröger. Ihr und den anderen Teilnehmenden sei es wichtig, „die Geschichte hinter beziehungsweise zu ihren Werken zu erzählen und Techniken des Entstehungsprozesses verstehbar zu machen“.

Zu erleben ist am Wochenende eine außerordentliche Bandbreite von Kunstgattungen und Künstlerpersönlichkeiten. In jedem Atelier sind „Fahrpläne“ zu allen Werkstätten erhältlich.

Sie öffnen am Werkfisch-Wochenende ihre Ateliers und Ausstellungsräume: Katharina Bertzbach, Werkstatt für Porzellan, Im Krummen Ort 10; Gastkünstlerin: Nessa Amber von Ribbentrop, Malerei und Bildhauerei;

Barbara Kniepkamp, Experimentelle Druckverfahren, Malerei, Scherenschnitte, Kirchstraße 9 („Altes Pastorenhaus“);

Bea(trix) Holl, Wortkünstlerin, An den Fuhren 7; Gastkünstler: John Seabird, Malerei und Objektkunst;

Silke Kuhlmann, Patchwork und Quilting, Kirchstraße 9 („Altes Pastorenhaus“);

Antje Neubauer, Schmuck, Im Krummen Ort 4;

Katharina Renner, Malerei, Eichenstraße 9;

Horst-G. Vogeler, Grafik, Malerei, Fotografie, An der Immenstelle 2;

Elvira Vogeler, Fotografie, An der Immenstelle 2;

Friederike Sensfuss, Textilgestaltung, Am Mühlenberg 3;

Rabea Medebach, Malerei, Molkereistraße 14;

Katja Kröger, Malerei und Fundstückarbeiten, In der Bredenau 66;

Ahmad Tavakkoli, Persische Kalligrafie auf Keramik, Im Krummen Ort 4;

Antke Bornemann, Malerei, Molkereistraße 44; Gastkünstler: Oliver Zabel, Objekte;

Christa Brandenburg, Malerei und Druckgrafik, Fischerhuder Kirche;

Claudia Craemer, Keramik, Im Krummen Ort 4; Gastkünstlerin: Antje Klatt, Ikebana;

Rita de Vos, Malerei, Im Krummen Ort 8 c.