In der Welt der Spiralmuster: Die Keramiktage locken Künstler auf Buthmanns Hof

Von: Anne Leipold

Spiral- und Tropfenmuster in Blau und Grün zieren die vielfältige Keramik am Stand von Jutta Klein. © Leipold

Die Fischerhuder Keramiktage locken das ganze Wochenende über Künstler und Kunstfreunde auf das Gelände von Buthmanns Hof.

Fischerhude – Es war eine große Vielfalt, die die Besucher der Keramiktage am Wochenende im Garten von Buthmanns Hof erwartete. 25 ausgewählte Werkstätten aus der ganzen Bundesrepublik haben ihre Kunst-Keramik in einem herrlichen Ambiente präsentiert. „Das macht sich gut, die gelben Blumen in der blauen Vase“, ruft ein Besucher seiner Begleiterin zu, als er an Jutta Kleins Stand vorbeikommt.

„Ich hatte große Lust gehabt, wiederzukommen, auch wegen der tollen Atmosphäre“, freute sich die Künstlerin aus Bassum-Nordwohlde nach einigen Jahren wieder eingeladen worden zu sein. Die ersten Besucher seien schon um zehn Uhr da gewesen.

Kontraste mit Anthrazit und Weiß

Auf ihrem Tisch hat sie hauptsächlich Gebrauchskeramik ausgestellt, „alles, woran man sich täglich erfreuen kann“, sagt sie. In Blau und Grün sind die Spiral- und Tropfenmuster auf den Tellern, Tassen, Vasen und Schalen hauptsächlich gehalten. „Ich liebe Muster und male die total gerne, sie entstehen intuitiv.“ Eine Besucherin war erst etwas skeptisch ob der Musterung, aber stellte dann fest: „Zuhause kann sie ja alleine stehen, da wirkt es sicher ganz anders.“

Mit dem Kontrast aus Anthrazit und Weiß spielt hingegen Sylvia Ludwig aus Pingelshagen. Der Farbkörper für ihr Porzellan ist zwar tiefschwarz, hellt sich durch die hohe Temperatur beim Brennen aber auf und kann einen bläulichen oder grünen Unterton in Anthrazit erzeugen. „Porzellan ist sehr eigen und macht mit den Farben, was es will“, erklärte sie. „Ich spiele gerne mit dem Material, probiere Formen und Materialien aus. Porzellan ist sehr klischeebehaftet, ich möchte es da herausholen.“ Sie setzt daher auf ein mattes Äußeres und schafft Struktur, in dem sie beispielsweise Zellulose untermischt. Außerdem gießt sie das Porzellan nicht, sondern dreht es wie Keramik.

Die Fischerhude Keramiktage bieten zwei Tage lang viel zu entdecken auf Buthmanns Hof – und das in entspannter Atmospähre. © Leipold

Das breite Spektrum an zeitgenössicher Keramik zeigt sich auf dem Gelände bei jedem einzelnen Stand. Jeder Kunstschaffende hat seinen eigenen ausgeprägten Stil in Form und Farbe. Frühlingshaftes Rot, Orange und Gelb ziehen die Blicke genauso an, wie interessante Strukturen, große und kleine Skulpturen, Schmuck und Steinzeug. „Die Werke und Arbeiten sind uns sehr wichtig“, sagte Ahmad Tavakkoli, der wie in den vergangenen Jahren auch gemeinsam mit Claudia Craemer die Fischerhuder Keramiktage organisiert hatte. „Als Kollegen laden wir Kollegen ein.“ Beiden ist es wichtig, die Vielfalt im Gestalten der Keramik zu zeigen und zugleich den Fokus auf Kunst-Keramik und Qualität zu setzen. Er selbst hat seine Kalligrafie ausgestellt. Auf Fliesen hat der Fischerhuder Begriffe des sozialen Miteinanders gestaltet. Es seien verblassende Werte, die er auf diese Weise im Bewusstsein halten möchte, erklärte er.

Ich mag es, auf den Markt zu gehen, da im persönlichen Kontakt sehr viel passiert.

Weiße Keramik mit Goldrand dominieren den Stand von Christel Schäfer-Pieper und ihrem Mann Eckhard Pieper, die in Worpswede ihre Werkstatt haben. Wie die anderen Kunstschaffenden haben auch sie ihre ganz eigene Ästhetik, die sich konsequent durch die Stücke zieht. Sie haben sich auf die serielle Fertigung spezialisiert. „Ich mag es, auf den Markt zu gehen, da im persönlichen Kontakt sehr viel passiert“, sagte Pieper. Seit sechs Jahren gestaltet er Brunnen. Glas, Beleuchtung und versteckte Kabel ergänzen die keramischen Bestandteile und sind in ihrer Gesamtheit ein richtiger Blickfang. „Wir warten seit 20 Jahren darauf, hier eingeladen zu werden, so einen Markt findet man selten“, erzählte er. Er schätzt das Interesse und die Resonanz der Besuchenden der Keramiktage. „Es gibt keine bessere Werbung, als auf so einem guten Markt wie hier“, sagte er. „Die Auswahl der Keramiker ist erste Sahne.“