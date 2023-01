Fischerhuder Heimatpflege „at its best“

Von: Petra Holthusen

Ein Hoch auf den Heimatbund Fischerhude-Quelkhorn: (v.l.) Ortsbürgermeister Wilfried Mittendorf, Bürgermeister und Stiftungsvorsitzender Tim Willy Weber, Heimatbund-Vorsitzender Michael Kallhardt, Landschaftsverbandsgeschäftsführer Dr. Hans-Eckhard Dannenberg und Landrat Peter Bohlmann stoßen auf den 75. Jahrestag an. © Holthusen

Fischerhude – „Seit 75 Jahren Kultur- und Heimatpflege at its best“, bescheinigte Dr. Hans-Eckhard Dannenberg, Geschäftsführer des Landschaftsverbandes Stade und Präsidiumsmitglied des niedersächsischen Heimatbundes, am Donnerstagabend dem Heimatbund Fischerhude-Quelkhorn. Der 410 Mitglieder starke Bund um den Vorsitzenden Michael Kallhardt hatte am Jahrestag seiner am 26. Januar 1948 besiegelten Gründung zum Jubiläumsfestakt in Buthmanns Hof eingeladen. Auch andere Festredner sparten nicht mit Komplimenten, würdigten besonders die Integrationsleistung in den Anfangszeiten des Heimatbundes und stellten zudem heraus, dass die Bedeutung von Heimat keineswegs antiquiert, sondern hochaktuell sei.

Rund 170 Gäste hieß Kallhardt im voll besetzten Saal von Buthmanns Hof willkommen, neben Mitgliedern des Heimatbundes auch Vertreter der Öffentlichkeit sowie der örtlichen Vereine. Mehrfach stürmischen Applaus erntete ein Streichquartett der Bremer Kammerphilharmonie um Stefan Latzko, das ein mitreißendes Programm von Mozart über Tango bis Stevie Wonder bot und den Abend würdig begleitete.

Kallhardt ließ zunächst die Geschichte Revue passieren. Keimzelle des Heimatbundes war das Heimathaus Irmintraut, treibende Kraft das Lehrerehepaar Schloen. Es hatte den 1764 in der Fischerhuder Dorfmitte errichteten Tietjenhof erworben, das Haus nach seiner früh verstorbenen Tochter Irmintraut umbenannt und es bereits ab 1934 als Museum und Heimathaus geöffnet. Der Spieker des Hauses Irmintraut war am 26. Januar 1948 Schauplatz der Gründungsversammlung für den Heimatbund. „Ganz bewusst ein Bund, kein Verein“, betonte der heutige Vorsitzende mit Blick auf das erklärte damalige Ziel: ein Bindeglied zu schaffen zwischen Alteingesessenen und den nach 1944/45 zugezogenen Vertriebenen und Flüchtlingen aus den deutschen Ostgebieten.

„In einer Zeit, in der scheinbar alle heimatlichen Werte verloren gegangen waren“, wollten die Fischerhuder und Quelkhorner den Heimatgedanken fördern und beleben – „einschließlich Ostdeutschland“. Ausflüge nach Worpswede oder Lilienthal („die Busfahrt für 4,50 Mark mit Eintopf für 1,80 Mark“), Erzählabende am Herdfeuer und gemeinsame Aktionen zur Ortsbildverschönerung sollten ein Band knüpfen zwischen den alten Einwohnern und den Geflüchteten, die eine neue Heimat brauchten.

1984 gründeten Heimatbund, Gemeinde und Landkreis die Stiftung Heimathaus Irmintraut zum dauerhaften Erhalt des Museums und seiner heimatkundlichen Sammlung. Einige Jahre später kaufte und sanierte die Stiftung auch den gegenüberliegenden Buthmanns Hof, der seitdem Kulturzentrum ist. Kreis und Gemeinde bringen das Geld auf, der Heimatbund hält das historische Ensemble mit Manpower in Ordnung. Großes Lob ging an dieser Stelle an die „Donnerstagsrentnergruppe“, die regelmäßig die Ärmel hochkrempelt, um Haus und Hof in Schuss zu halten. Hans Blanken verwaltet das Heimatarchiv in Buthmanns Hof, das Interessierten immer dienstags von 15 bis 16 Uhr offen steht.

Mit Butterkuchenfesten am Backhaus des Heimathauses, Schulklassenführungen im Museum und Plattdeutsch-Sprachkursen bewahrt der Heimatbund bis heute das Heimat- und Kulturerbe; großzügige Spendensummen steuert er zum Erhalt des historischen Ortsbildes bei. Als Geburtstagsgeschenk betrachtete Kallhardt die Zusicherung der Gemeindeverwaltung, die vor Jahren angeregten plattdeutschen Ortseingangsschilder für Fischerhude und Quelkhorn würden nun in diesem Frühjahr tatsächlich aufgestellt.

Landrat Peter Bohlmann betonte den „besonderen Hintergrund“ der Heimatbund-Gründung vor 75 Jahren: „Zugewandtheit und Offenheit für die zu integrierenden Neubürger.“ Diese hätten 1950 in Fischerhude und Quelkhorn ein Drittel der Bevölkerung ausgemacht: Von den 2250 Menschen dort seien 758 Vertriebene gewesen. „Heimat ist nichts Antiquiertes, Heimat ist ein Grundbedürfnis“, so Bohlmann. Die Arbeit des Heimatbundes sei also von hoher Aktualität.

Angesichts stetiger Zuzüge „eine sehr moderne und schöne Aufgabe“ nannte auch Gemeindebürgermeister und Stiftungsvorsitzender Tim Willy Weber das verbindende Wirken des Heimatbundes. Heimat habe mit Herkunft, Ankunft und Beziehung zu tun: „Wohl dem, der eine Heimat gefunden hat.“

Eine herausragende Bedeutung bescheinigte Ortsbürgermeister Wilfried Mittendorf dem historischen Ensemble von Heimathaus, Dorfweide und Buthmanns Hof im Ortskern. Pflege und Erhalt dieses wertvollen dörflichen Kulturerbes seien das große Verdienst der Ehrenamtlichen vom Heimatbund.

Dr. Hans-Eckhard Dannenberg vom Landschaftsverband Stade und dem niedersächsischen Heimatbund würdigte das bereits 1934 eröffnete Museum im Haus Irmintraut als „Besonderheit für ganz Niedersachsen“ und den Heimatbund als „Kulturträger im Ort“. Und: „Der Jubilar ist rüstig“, stellte Dannenberg heiter fest.