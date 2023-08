Fischerhuder Galerie zeigt aufgetauchtes Breling-Bild

Von: Petra Holthusen

Erstmals in Fischerhude zu sehen ist Heinrich Brelings Bild „Jan Zug – Die Torfschiffer“ von 1907. © Fischerhuder Galerie

Fischerhude – Aus zuletzt 40 werden nun sogar „60 Fischerhuder Schätze“ – und zudem wartet die neu zusammengestellte Kunstausstellung in der Galerie an der Bredenau mit einer Besonderheit auf: „Das neu aufgetauchte Breling-Bild ,Jan Zug’ wird erstmals in Fischerhude gezeigt“, kündigt Galerist Wolf-Dietmar Stock an. Die Torfschiffer malte Heinrich Breling, Mitbegründer der Fischerhuder Künstlerkolonie, im Jahr 1907. Die Präsentation „60 Schätze“ eröffnet der Künstler und Kunstsammler Stock am Sonntag, 13. August, um 15 Uhr mit einer ersten Führung für Gäste.

Die neu konzipierte Schau erstreckt sich über beide Etagen der Fischerhuder Galerie: Während unten 30 Bilder aus der Werkstatt von Wolf-Dietmar Stock hängen – nach seinen Worten sowohl ältere als auch in diesem Jahr neu entstandene –, sind in der oberen Etage 30 Werke namhafter früherer Fischerhuder Künstler von A wie Angermeyer bis Z wie Zöhl zu sehen.

In den Fokus der Betrachtung will Stock bei der ersten Ausstellungsführung am Sonntagnachmittag das neu entdeckte Gemälde „Jan Zug“ von Heinrich Breling stellen. „Das Bild wurde in diesem Jahr von Jens Cordes vom Rilke-Café auf einer Kunstauktion erworben, restauriert und neu gerahmt. Es stellt eine Besonderheit dar, zumal die hochformatige Version des Bildes als verschollen gilt“, schildert Wolf-Dietmar Stock. Dieses Bildnis der Torfschiffer sei 1907 während eines Fischerhuder Sommeraufenthalts von Heinrich Breling am Huxfelder Schiffgraben entstanden, wie aus einem Brief seiner Tochter Amelie hervorgehe. Das Gemälde belegt Stock zufolge „die Meisterschaft Brelings in der figürlichen Darstellung, die fotografisch genau zu nennen ist“.

Heinrich Breling (1849-1914) hatte seine Kindheit als Sohn des Wilhelmshauser Grenzaufsehers in Fischerhude verbracht, war nach ausgiebigen Studien 1883 zum Professor an der Akademie der Bildenden Künste München ernannt worden und 1884 zum Hofmaler von König Ludwig II. von Bayern. Jahre später siedelte Breling, der als Genre- und Historienmaler bekannt wurde, mit seiner Frau und den sechs Töchtern wieder nach Fischerhude um, wo er 1908 in der Bredenau sein neues Atelier bauen ließ, das bis heute in Familienbesitz ist.

In der Ausstellung „60 Fischerhuder Schätze“ sind neben drei Breling-Werken Gemälde von Wilhelm Heinrich Rohmeyer, Hermann Angermeyer, Hans Buch, August Haake, Rudolf Franz Hartogh, Clara Rilke-Westhoff und ihrem Bruder Helmuth zu sehen. „Auch Bilder von Bertha Schilling, Else Pauls, Emma Eibler und Marie Fritsch sind ausgestellt“, berichtet Stock. „Sechs Werke von Erhart Mitzlaff und Werner Zöhl runden das Bild der Fischerhuder Kunst der letzten 110 Jahre ab“, ergänzt der Fischerhuder Kunstkenner.

Die Fischerhuder Galerie, In der Bredenau 1 A, ist montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr und dienstags, donnerstags und freitags zusätzlich von 15 bis 17 Uhr geöffnet sowie samstags von 10 bis 17 Uhr und sonntags von 14.30 bis 17 Uhr.