Ein Vorbild, das Mut macht

Von: Anne Leipold

Teilen

32 Bild-Buch-Objekte laden im „Lesezimmer“ der Ausstellung „Cato lebt weiter“ von Jürgen Brodwolf zum Zwiegespräch ein. Die Ausstellung ist bis zum 5. November beim Fischerhuder Kunstverein in Buthmanns Hof zu sehen. © Leipold

Fischerhude – In einem Brief schrieb Cato Bontjes van Beek: „Schade, dass ich nichts hinterlasse als die Erinnerung an mich.“ Dass sie weit mehr als eine Erinnerung hinterlassen hat, zeigt sich in der vielfältigen Beschäftigung mit ihr. Der ungebrochene geistige Widerstand, den Cato bis zu ihrer Hinrichtung bewahrt hatte, ist das, was sie für diejenigen auszeichnet, die sich mit ihr befassen.

„Sie ist nicht nur eine Geschichte, sondern ein Vorbild, das inspiriert, Mut macht, sich für die Gesellschaft einzusetzen“, sagten Greta Straßenburg und Nele Meyer am Samstagabend in Buthmanns Hof während der Eröffnung der Ausstellung „Cato lebt weiter“ und des zeitgleichen Gedenkens an den 80. Todestag der Fischerhuder Widerstandskämpferin gegen das Nazi-Regime.

Cato ist erst 22 Jahre alt, als sie am 5. August 1943 um 19.42 Uhr nach zehn Monaten Haft in Berlin-Plötzensee hingerichtet wird, weil sie der von der Gestapo „Rote Kapelle“ genannten Widerstandsgruppe angehört. Ihren Tod hat sie in einem eindrücklichen Traum viereinhalb Jahre zuvor gesehen und in einem Brief anschaulich geschildert, aus dem Greta Straßenburg und Nele Meyer, beide 18 Jahre alt, jetzt vorlasen. Schon vor fünf Jahren – zum 75. Todestag – hatten sie sich mit dem Schicksal der Frau beschäftigt, die sich, obwohl sie in Abgründe blickte, dem Leben zuwandte und „die Fähigkeit zur wagenden Tat hatte“, wie Bürgermeister Tim Willy Weber ihr Wirken anlässlich der Ausstellungseröffnung würdigte. „Die vielen Aktivitäten legen das Bedürfnis und die Notwendigkeit offen, sich mit Cato zu beschäftigen“, sagte er.

Das bestätigte allein die Vielzahl der Gäste beim Eröffnungsabend, darunter die Verlegerinnen Regina Vitali und Elisabeth Raabe, die den Anstoß zu Hermann Vinkes Buch über Cato Bontjes van Beek gegeben hatten. Als Hommage an Catos Familie spielte Leander Kippenberg aus den Suiten von Johann Sebastian Bach.

Catos Geschichte hat auch den heute 91 Jahre alten Schweizer Künstler Jürgen Brodwolf emotional sehr mitgenommen, wie Ausstellungskuratorin Barbara Strieder berichtete, die Brodwolf seit den 1990er-Jahren kennt und sich seit 2009 dafür einsetzte, seinen Zyklus „Cato lebt weiter“ nach Fischerhude zu holen. 2008 hatte Brodwolf begonnen, sich mit Catos Leben, Schicksal und Tod zu beschäftigen. Daraus ging ein Bilderzyklus hervor, in dem er sich auf wichtige Aspekte und Stationen ihres Lebens konzentriert. „Die Kopf-Leib-Thematik ist der Kern der bildkünstlerischen Auseinandersetzung“, erklärte Strieder. Dabei zieht sich Catos Antlitz konsequent durch die Ausstellung, denn es war ein Porträtfoto von ihr aus dem Jahr 1941, das den Anstoß für den Künstler gab.

Catos Biografie arbeitet er insbesondere in 32 Buchobjekten auf. Sie liegen in einem großen Holzregal, das zusammen mit Tisch und Stühlen eine künstlerische Installation namens „Lesezimmer“ bildet. Jedes Buch hat ein eigenes Fach und darf zum Betrachten in die Hand genommen werden, „für ein Zwiegespräch und eine intime Annäherung“, formulierte Strieder das Angebot des Künstlers, der aufgrund seines Alters nicht zur Eröffnung kommen konnte. Stattdessen schenkte Brodwolf dem Kunstverein Fischerhude zwei der vier verkäuflichen Werke seiner Ausstellung – eine Überraschung, die Strieder bei der Vernissage überbrachte.

„Mehr denn je haben wir heute Anlass, an die zu erinnern, die sich den NS-Barbaren entgegengestellt haben und dabei ihr Leben verloren“, betonte Autor Hermann Vinke, der aus Catos Briefen vorlas und so mit ihren Worten ihr Leben bis zur Hinrichtung beschrieb, sie erzählen ließ, was sie bis zum Schluss bewegte, als sie aufrecht und ungebrochen zum Schafott ging, wie Vinke sagte. Für ihn zählen ihre Briefe zu den wichtigsten Zeugnissen einer Gefangenen in der NS-Zeit – einer jungen Frau, die sich ein stabiles geistiges Fundament geschaffen habe, mit einer unbeugsamen Haltung und geistigem Widerstand gegen das NS-Regime. „Cato ist ein zeitloses Vorbild für Mut und Entschlossenheit“, unterstrich Vinke.

Und während die Besucher der Geschichte der jungen Frau in der Ausstellung „Cato lebt weiter“ nachspürten, läuteten die Fischerhuder Kirchenglocken zur Todesstunde von Cato Bontjes van Beek vor 80 Jahren.

„Cato lebt weiter“ ist bis zum 5. November beim Fischerhuder Kunstverein in Buthmanns Hof (Im Krummen Ort 2) zu sehen – donnerstags bis samstags von 14 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr.