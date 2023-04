Fischerhuder Ampel-Initiative stockt

Von: Petra Holthusen

Die geforderte Umstellung der Sicherheitsbeleuchtung von Warmgelb auf Kaltweiß lässt am Zebrastreifen auf der Landstraße in Höhe Kirchstraße weiter auf sich warten. Für die beantragte Fußgängerampel hat der Landkreis jetzt immerhin die Querungen gezählt – allerdings in den Osterferien. © Holthusen

Fischerhude – Mit Fragen der Baulandentwicklung und der Schulwegsicherheit beschäftigte sich der Fischerhuder Ortsrat in seiner Sitzung am Donnerstagabend in Buthmanns Hof. Für einen Heiterkeitsausbruch sorgte zu fortgeschrittener Stunde Marco Lorenz vom Ordnungsamt der Gemeinde: Der Landkreis habe endlich wie lange versprochen die Fußgängerquerungen am Zebrastreifen auf der Landstraße in Höhe Gasthof Bellmann gezählt – „in der ersten Woche der Osterferien“. Schallendes Gelächter im Saal. Das Zählen von querenden Schulkindern an schulfreien Tagen erachteten sowohl die politischen Interessensvertreter der Ortschaft als auch die Zuhörerschaft als ziemlichen Witz.

„Wir werden noch mal eine eigene Zählung durchführen“, kündigte Lorenz an, „dann können wir über das Ergebnis sicher sein.“ Hintergrund ist der Antrag der Gemeinde an den Landkreis, am jetzigen Zebrastreifen eine Fußgängerampel zu installieren. Der Überweg über die stark befahrene Ortsdurchgangsstraße unmittelbar an der Einmündung Kirchstraße gilt als unsicher, unübersichtlich, schlecht beleuchtet und damit als Gefahrenpunkt insbesondere für Kinder. Neben tatsächlichen ist von vielen Beinahe-Unfällen die Rede. Zahlreiche Kinder aus den Wohngebieten rund um die Molkereistraße nutzen den Zebrastreifen auf ihrem Weg zur Grundschule an der Wilhelmshauser Straße.

Die Ortspolitiker haben sich schon vor Längerem der Elternforderung angeschlossen und vor etwa zwei Jahren bei der zuständigen Verkehrsbehörde des Landkreises Verden eine Fußgängerampel an dieser Stelle der Kreisstraße beantragt. Voraussetzung dafür sind entsprechende Querungszahlen.

Die Zählung wollte die Kreisbehörde „vor den Sommerferien 2022 machen“, sagte Lorenz. Es sei jedoch nichts passiert – bis jetzt zu den Osterferien. Noch nicht umgesetzt sei auch die geforderte Umrüstung der Beleuchtung von Warmgelb auf Kaltweiß. Nach Auskunft des Landkreises sei der Auftrag für den Beleuchtungsaustausch an eine Fachfirma jedoch erteilt, so Lorenz.

Für Unruhe im Ort hat anscheinend die politische Beratung über den neuen kommunalen Flächennutzungsplan im Februar gesorgt. Die in Arbeit befindliche Neufassung weist unter anderem potenzielle Bau- und Gewerbeflächen perspektivisch für die nächsten 20 Jahre aus. „Die Leute befürchten jetzt, dass alles bebaut wird, was im Flächennutzungsplan steht“, so der Eindruck von Ortsbürgermeister Wilfried Mittendorf (FGBO). Diese Sorge wolle er den Fischerhudern nehmen, sagte er. Gleichzeitig wolle er Spekulationen mit (zurückgehaltenem) Bauland – wie im Gebiet Appelhoff beobachtet – künftig vorbeugen. Deshalb beantragte der Ortsbürgermeister die Verabschiedung einer Leitlinie für die Aufstellung künftiger Bebauungspläne, die aus dem neuen Flächennutzungsplan entwickelt werden könnten.

Mit 6:1 Stimmen sprach sich der Fischerhuder Ortsrat dafür aus, „dass neue größere Bebauungspläne nur aufgestellt werden, wenn ein erkennbarer Nutzen für die Allgemeinheit beabsichtigt ist“. Das kann Mittendorf zufolge kommunales Bauland sein, sozialverträglicher Mietwohnungsbau oder ein alternatives Wohnprojekt. Gewinnorientierte Investorenprojekte sollten vermieden werden.

Ortsratsmitglieder von FGBO, Grünen, CDU und SPD unterstützten Mittendorfs Anliegen wegen des Grundgedankens, betrachteten das Ganze aber eher als Willensbekundung nach außen. Die Notwendigkeit wurde nicht unbedingt gesehen – allein weil bereits das Baugesetzbuch das öffentliche Interesse als Grundlage jeder Planung vorschreibe, wie Hans-Jörg Wilkens (fraktionslos) sinngemäß ausführte. Zudem habe sich schon einiges getan, etwa in Sachen Baugebot. „Die Leitlinie ist die Festschreibung unserer Handlungsweise, die wir zuletzt schon praktiziert haben“, fasste Ludwig Schwarz (Grüne) zusammen.

Dagegen stimmte nur Dirk Gieschen (CDU), der Mittendorfs Initiative, die Vorhaben zusätzlich verzögern könne, „sinnlosen Unfug“ nannte.

Cornelia Wolf-Becker (Grüne) lenkte den Blick auf bereits baureife Grundstücke, die schleunigst zur Verfügung gestellt gehörten. „Wir dürfen nichts liegen lassen angesichts des Riesenbedarfs für unsere Eigenentwicklung“, sagte die stellvertretende Ortsbürgermeisterin. Zu Beginn der Sitzung hatte ein Fischerhuder nachgefragt, wann er denn nun mit einem Baugrundstück rechnen könne, nachdem er seit acht Jahren auf der Warteliste stehe. Bauamtsleiter Ralf Schack sprach von mehr als 300 Interessenten für eine Handvoll Grundstücke, die am Imbuschweg in Kürze baureif würden.