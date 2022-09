Fischerhude will die Namen der Opfer nicht vergessen

Ortsrat plant Verlegung von Stolpersteinen

+ © Archiv Im Februar 2013 verlegte Gunter Demnig zwei Stolpersteine in Eckstever. Sie erinnern an Heinz Kehne und Alfred Schmidt: Die jugendlichen Soldaten waren in den letzten Kriegstagen im April 1945 in Eckstever von einem Wehrmachtskommando standrechtlich erschossen worden, weil sie sich von ihrer Kompanie abgesetzt hatten. © Archiv

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Petra Holthusen schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Fischerhude – „Was sich nicht wiederholen soll, das darf nicht vergessen werden“ – das sieht Fischerhudes Ortsbürgermeister Wilfried Mittendorf genauso wie der von ihm zitierte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Um der Erinnerungskultur im Ort einen neuen Schub zu geben, will Mittendorf sogenannte Stolpersteine verlegen lassen. Die in den Boden eingelassenen Gedenktafeln aus Messing sollen vor dem jeweils letzten Wohnsitz namentlich an verfolgte und ermordete Widerständler, Juden und Zwangsarbeiter erinnern, die das Nazi-Regime zwischen 1936 und 1945 von Fischerhude und Quelkhorn aus in Gefängnisse und Konzentrationslager deportierte.

Die Stolpersteine sind ein international renommiertes und nach festen Kriterien standardisiertes Projekt des Kölner Künstlers Gunter Demnig. Zigtausende Stolpersteine, die namentlich an Opfer des Nationalsozialismus erinnern, hat Demnig seit 1992 in Deutschland und etwa 30 weiteren europäischen Ländern verlegt.

Für Fischerhude und Quelkhorn hat Mittendorf auf Grundlage der lokalhistorischen Geschichtsschreibung zwölf Menschen benannt, an die mit Stolpersteinen erinnert werden soll. Mittendorfs Antrag auf die Verlegung von Gedenkplatten durch Gunter Demnig folgte der Ortsrat Fischerhude in seiner Sitzung am Donnerstagabend im Gasthof Bellmann einstimmig bei einer Enthaltung. Nach der Grundsatzentscheidung sollen nun Gespräche über die Umsetzung im Detail folgen. Finanzieren soll sich das Vorhaben über Spenden und Patenschaften.

Von den Stolpersteinen erhofft sich der Ortsbürgermeister, dass Menschen buchstäblich immer wieder über die Schicksale der NS-Opfer stolpern und die Namen vor Augen behalten. „Ihrer zu gedenken, ist mir ein großes Anliegen“, betonte Mittendorf. Und im Talmud heiße es: „Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist.“

Erika Janzon (Grüne) unterstützte das Vorhaben: „Es kann nicht genug Erinnerungsformen für die Menschen geben, die verfolgt und ermordet wurden.“ Für Holger Unnasch (SPD) sind die Stolpersteine anschaulicher Geschichtsunterricht: Es werde sicht- und begreifbar, dass die Nazis nicht nur in Berlin oder anderen Städten gemordet hätten, „sondern auch hier bei uns auf dem Land“.

Cornelia Wolf-Becker (Grüne) erinnerte an die beiden 2013 in Eckstever verlegten Stolpersteine – gemeindeweit die ersten, denen jetzt weitere in Fischerhude folgen sollten: „Wir wollen das hier auch.“

„Grundsätzlich gut“ fand Dirk Gieschen (CDU) das Vorhaben – aber nur in Kooperation mit den jeweiligen Anwohnern. Die Umsetzung verlange Fingerspitzengefühl. Stolpersteine werden zumeist auf dem öffentlichen Gehweg vor dem letzten Wohnsitz der Menschen, an die sie erinnern, verlegt. Das wünschten nicht alle der heutigen Hausbewohner, tat Gieschen kund.

Eine zusätzliche Mahntafel am Cato-Bontjes-van-Beek-Weg bei der Fischerhuder Kirche befürwortete der Ortsrat ebenfalls. Beantragt hat die Tafel Ludwig Schwarz (Grüne) „zur Erinnerung an alle Menschen, die in der Zeit des Nationalsozialismus ermordet, vertrieben, deportiert, zur Zwangsarbeit gezwungen oder in den Selbstmord getrieben wurden“. Die Tafel am Cato-Weg, der von vielen Fußgängern und Radfahrern frequentiert wird, sei eine „gute Ergänzung“ der Stolpersteine, brachte SPD-Sprecher Unnasch den allgemeinen Tenor auf den Punkt. Der genaue Wortlaut soll jetzt noch ausgefeilt und die beste Positionierung der Mahntafel ermittelt werden.