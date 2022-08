Fischerhude-Schwaaner Kunstaustausch

Von: Petra Holthusen

Die „Laternenkinder“ malte Rudolf Bartels im Jahr 1912 – ein Hingucker in der neuen Ausstellung. © Kunstverein

Fischerhude – Bilder aus der Gründerzeit der mecklenburgischen Künstlerkolonie Schwaan sind vom kommenden Sonntag bis Ende Oktober im großen Galerieraum des Fischerhuder Kunstvereins in Buthmanns Hof zu sehen. Eröffnet wird die neue Ausstellung am 14. August um 11.30 Uhr mit begrüßenden Worten von Ortsbürgermeister Wilfried Mittendorf, einer thematischen Einführung durch den Kunstvereinsvorsitzenden Wolf-Dietmar Stock und Musik vom Rotenburger Duo Lakritz. Kunstfreunde sind zur Vernissage und einer ersten Besichtigung eingeladen.

Der Fischerhuder Kunstverein präsentiert rund 40 Gemälde der bedeutendsten Maler, die um 1900 in der mecklenburgischen Kleinstadt Schwaan künstlerisch tätig waren. Gleichzeitig werden im Museum der Schwaaner Künstlerkolonie in den Räumen der dortigen alten Wassermühle Bilder der alten Fischerhuder Malerinnen und Maler ausgestellt. Unter dem Titel „Fischerhude. Das stille Künstlerdorf“ sind in Schwaan bereits seit Juni Gemälde aus der Entstehungsphase von Fischerhude als Künstlerort zu sehen. Gezeigt werden dort 40 Landschaften, darunter eine große Anzahl von Werken Otto Modersohns. Ein norddeutscher Kunstaustausch also, der einige Gemeinsamkeiten der beiden früheren Künstlerkolonien betont. Unter anderem ließen die Maler hier wie dort ihre Bilder unmittelbar vor der Natur entstehen.

Die Stadt Schwaan, in der hügeligen Felderlandschaft Mecklenburgs 20 Kilometer südlich von Rostock gelegen, zog mit ihrem kleinstädtischen Charme um 1890 zahlreiche Künstler an: Es entstand die einzige Künstlerkolonie im ehemaligen Großherzogtum Mecklenburg. Vorwiegend einheimische Maler bestimmten die Entwicklung der Gemeinschaft und das künstlerische Niveau: Sie studierten in Weimar Landschaftsmalerei und betrieben in der Heimat Naturstudien. Franz Bunke, gebürtig in Schwaan und Sohn eines Zimmermanns, galt als Gründer und über Jahrzehnte tragende Persönlichkeit der Künstlerkolonie. Rudolf Bartels und Alfred Heinsohn näherten sich hier der modernen bis abstrakten Malerei.

Die Schwaaner waren dem wachsenden Künstlervolk gegenüber durchaus aufgeschlossen: „Um 1900 gab es bereits solch enge Bindungen, dass Bunke mit seinen Schülern und Kollegen im Sommer erwartet wurde“, erzählt Fischerhudes Kunstvereinsvorsitzender Stock aus der Historie. Es habe gesellige Zusammenkünfte im Hotel Drews gegeben, Kahnfahrten auf der Warnow, Ausflüge in die Rostocker Heide oder an die Ostsee. Und „unter Bunkes kostenloser Anleitung malten viele Schwaaner, vor allem Handwerker“. Zudem habe es in Schwaan bald zum guten Ton gehört, ein Bunke-Bild zu besitzen.

Während die Gemälde aus der Künstlerkolonie Schwaan den großen Galerieraum in Buthmanns Hof füllen, zeigen im Giebel für zeitgenössische Kunst zeitgleich Katrin Schütte aus dem Kreis Osterholz und Edeltraud Hennemann aus Bremen ihre Plastiken und Bilder, die sich um das Thema Haus drehen. Beide spielen bei ihren Arbeiten „mit dem Haus als Schutz, Gerüst und Lebensraum“, beschreibt Stock. In diese Ausstellung führt die Gäste am Sonntag Conny Wischhusen aus Bremen ein.

Öffnungszeiten Die Ausstellung „Schwaan – eine mecklenburgische Künstlerkolonie“ ist nach der Eröffnung am kommenden Sonntag, 14. August, bis zum 30. Oktober beim Fischerhuder Kunstverein in Buthmanns Hof, Im Krummen Ort 2, zu sehen. Die Öffnungszeiten sind jeweils donnerstags bis samstags von 14.30 bis 17.30 Uhr und sonntags von 11.30 bis 17.30 Uhr. Führungen finden in der Regel sonntags um 15 Uhr statt. Der Kunstverein empfiehlt den Besuchern das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.