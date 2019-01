Klarinetten-Ensemble „Clarinet News“ beschert Musikfreunden in Buthmanns Hof hinreißenden Jahresauftakt

Fischerhude – Von Ilse Walther. Ein fröhliches Konzert am Neujahrsmittag – das ist seit vielen Jahren Tradition beim Verein der Kammermusikfreunde in Fischerhude/Quelkhorn. Der Zuspruch ist immer gewaltig, und auch dieses Jahr begrüßten viele Musikliebhaber das neue Jahr mit dem Konzertbesuch in Buthmanns Hof.

Zu Gast war diesmal das Klarinetten-Ensemble „Clarinet News“, das aus sechs namhaften Soloklarinettisten verschiedener Länderorchester besteht. Die fünf Herren und eine Dame haben sichtlich viel Spaß am Musizieren, am Fabulieren und am Schauspielern und führen das Publikum mit geistreichen Arrangements und köstlichem Humor in ihrem Programm „in 80 Minuten um die Welt“.

Alle sechs spielen die verschiedenen Klarinettenarten, Saxofone und dazu Percussion-Instrumente wie das Cajon – oder auch mal einen einfachen Koffer... Ideen haben die „Clarinet News“ reichlich. Sie kommen schon schwer bepackt an mit ihren Instrumenten, Reisekoffern und Utensilien vom Sombrero bis zum Frack. Bei ihrer musikalischen Reise rund um die Welt weben sie etliche Klangteppiche: Vogelgezwitscher, rauschende Wasserfälle – es ist immer was los auf dieser Reise. Die beginnt mit dem Schiff und macht Station in eiskalten wie in warmen fernen Ländern.

Die Gäste in den vorderen Reihen hatten es gut: Sie konnten auch die szenischen Darbietungen der Ensemble-Mitglieder als Zugschaffner oder Schiffskapitän wunderbar sehen. Da hatten die hinteren Reihen im Saal das Nachsehen. Auch das gesprochene Wort war dort kaum verständlich. Dennoch: Es war ein Riesenspaß auf hohem Niveau mit exzellenten Musikern, die ihre Instrumente perfekt beherrschen, damit Landschaften musikalisch malen und zum Klingen bringen. Zum Einsatz kommen dabei Elemente der Klassik, des Rock, der Folklore und der südamerikanischen Tänze, oft und gerne mit passenden Kleidungsstücken kombiniert. Auch singen können die „Clarinet News“ alle sechs – zu hören etwa bei „Muss i denn zum Städele hinaus“ –, und beim Reisestopp in Bayern wird gejodelt, was das Zeug hält. In Wien wird dem Genie Mozart gehuldigt – und schnell eine Mozartkugel genascht, ehe das Musizieren anhebt. „Rock me Mozart“ ist genial, wobei die Bassklarinette einschmeichelnd warm daherkommt und das aus einem ausgehöhlten Ast geschnitzte Didgeridoo aus Australien wie ein Dampfertuten.

Mit dem Zug geht's weiter nach Istanbul: Köstlich imitieren die Musiker auf ihren Instrumenten das Anfahren und Schnellerwerden, das Pfeifen der Lok und das Quietschen der Bremsen. Nach der Ankunft werden in orientalischer Kostümierung Geschichten aus tausend und einer Nacht präsentiert, witzig und geistreich. In Indien wartet die Geschichte von der kurzsichtigen Klapperschlange, die sich selber vom Schwanz her auffrisst. Was sich doch mit den einzelnen Teilen einer Klarinette alles machen lässt: Tröten, schluchzen, quietschen, knurren und am Ende ein wimmernder Ton, nur mit dem Mundstück erzeugt.

In China quietscht die Chinesische Flöte mit ihren zwei kugeligen oberen Teilen, dem Anblasblock und dem kleinen Griffteil. Argentinien hat den süffigen Tango zu bieten, in der Arktis tobt der Pinguin-Mambo mit Gesang und Tänzeleien, in New York wird die Westside-Story parodiert. Mit Dampfertuten und Matrosengesängen geht es wieder in Richtung Europa – zu tollen alten irischen Tänzen. Mit einem flotten Boogie kehrt man heim, und die lange Reise endet in einem herrlich witzigen und frechen Akkord.

Die Zuhörer applaudierten lange und begeistert. Was für ein hinreißender Jahresauftakt!