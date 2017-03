Leiche in niedergebrannter Parzelle entdeckt

Otterstedt - In einer Feriensiedlung an einem See im Landkreis Verden ist am Freitag ein Haus völlig ausgebrannt. Das Holzhaus südlich des Otterstedter Sees fing gegen 5 Uhr Feuer, teilte die Polizei mit. In den Trümmern haben die Einsatzkräfte die Leiche einer bislang unbekannten Person entdeckt.

Pressesprecher Jürgen Menzel aus Verden berichtete, die als Wohnhaus genutzte und nun völlig zerstörte Parzelle wurde von einem älteren Mann bewohnt. Sein Verbleib ist bisher ungeklärt.

Da die Siedlung sehr dicht bebaut ist, evakuierten die rund 40 Rettungskräfte die umliegenden Häuser. Ein Übergreifen des Feuers konnte verhindert werden. Die Brandursache war zunächst unklar, teilte Menzel weiter mit. Der Brand war aus mehreren Kilometern zu sehen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen auf ein zweites Holzgebäude über. Die Feuerwehrleute löschten die Flammen unter schwerem Atemschutz. Den Schaden schätzen die Beamten der Polizei auf mindestens 100.000 Euro.

kom