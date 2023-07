„Feelin’ Groovy“ unterm Ottersberger Himmel

Von: Petra Holthusen

Zollen dem Kultduo Simon & Garfunkel musikalisch Tribut: Michael Frank (r.) und Guido Reuter plus Band. Die Simon & Garfunkel Revival Band ist zu erleben am 12. August bei einem Open-Air-Konzert in Ottersberg. © Veranstaltungsbüro Paulis

Ottersberg – Ursprünglich mal als Open-Air-Konzert am Otterstedter See angekündigt, soll der Auftritt der Simon & Garfunkel Revival Band nun am Samstag, 12. August, auf der Festwiese im Brooken in Ottersberg über die Bühne gehen.

Dafür haben die Organisatoren vom Veranstaltungsbüro Paulis aus Braunschweig den vom Ottersberger Markt bekannten Platz reserviert. Am Otterstedter See soll es dem Vernehmen nach an den technischen Voraussetzungen für das als „Sommer Open Air Highlight 2023“ angekündigte Konzert gehapert haben.

Die musikalische Reminiszenz an das weltberühmte US-amerikanische Folk-Rock-Duo Paul Simon und Art Garfunkel beginnt am 12. August um 20 Uhr auf der Ottersberger Festwiese, wie die Veranstaltungsagentur ankündigt. Die Simon & Garfunkel Revival Band verspricht einen stimmungsvollen Abend unter dem Titel „Feelin’ Groovy“ – in Anlehnung an einen alten Songtext von Simon & Garfunkel.

Karten gibt es online unter www.paulis.de – Sitzplätze kosten 46 Euro und Stehplätze 37 Euro.

„Es gibt wenige Künstler, denen ein vergleichbar guter Ruf vorauseilt, wie dies bei der Simon & Garfunkel Revival Band der Fall ist“, schreiben die Eventveranstalter in der Konzertankündigung. In ihrem Programm „Feelin’ Groovy“ präsentiere die Band die schönsten Songs des Kult-Duos: Traumhafte, leidenschaftliche Balladen wie „Scarborough Fair“ und „Bright Eyes“, Klassiker wie „Mrs. Robinson“, „The Boxer“ und „The Sound of Silence“ gehören demnach ebenso zum umfangreichen Repertoire wie die mitreißende „Cecilia“.

Aber: „Einfach nur nachspielen reicht da nicht“, betonen die Veranstalter. Um das Musikgefühl und die vielen kleinen musikalischen Raffinessen von Simon & Garfunkel zu erwecken, benötige man auch erstklassige Musiker: Michael Frank (Gesang und Gitarre) und Guido Reuter (Gesang, Geige, Flöte und Klavier), begleitet von Sebastian Fritzlar (Gitarre, Klavier, Trommel und Bass) und Ingo Kaiser (Percussion und Schlagzeug), „schaffen den Seiltanz aus vollendetem Cover und eigener Interpretation so authentisch, dass das Publikum in einen regelrechten Sog zwischen die rhythmischen und gefühlvollen Nummern gerät“, heißt es.

Mit ihren bis ins kleinste Detail abgestimmten Gesangs- und Instrumentaldarbietungen lasse die Revival-Band „die Grenze zwischen Original und Kopie verschwimmen“, kündigen die Konzertmacher an. Allein die mit den Originalen nahezu perfekt übereinstimmenden Stimmlagen seien an Authentizität kaum zu überbieten und die instrumentalen Fertigkeiten der Musiker ebenso beeindrucken wie ihre Bühnenpräsenz: „Sie zeigen eine perfekte Show, ohne dass sie große Showeffekte nötig haben“, heißt es in der Ankündigung des Open-Air-Konzerts.