Familiending mit Hand und Herz

Posthausen – Donnerstags ist Schlachttag bei Tödters. Früh am Morgen kommt das Rind für die Wochenproduktion an Fleisch und Wurst. Die Schweine, meist um die zehn Stück, werden am Abend vorher angeliefert und verbringen die Nacht im Gehege auf dem Hof. Die Tiere stammen von Höfen aus Posthausen oder Bassen und haben nur kurze Transporte zu überstehen. Überhaupt soll für sie alles „so stressfrei wie möglich sein“, sagt Kerstin Tödter, Juniorchefin der Landschlachterei in Posthausen, „das hat was mit Respekt zu tun. Bei uns wird kein Tier irgendwo hingezerrt oder hingetreten“.

Für einen schnellen, schmerzlosen Tod sorgen die beiden Schlachtermeister Richard Tödter jun. (66) und Peter Tödter. Fleisch und Wurst stellen Vater und Sohn größtenteils nach überlieferten Familienrezepten her. Die sind richtig alt: 90 Jahre besteht Tödters Landschlachterei, und „wir sind die letzten hier im Kreis, die im eigenen Haus selbst schlachten“, sagt der Seniorchef mit Stolz.

„Ich hätte gern was, was Sie selbst gemacht haben.“ Äußert eine neue Kundin vor dem ausladenden Tresen vorne im Ladengeschäft diesen Wunsch, überzieht ein breites Lächeln die Gesichter von Kerstin (40) und ihrer Mutter Lisa (66) Tödter: „Wir machen alles selbst.“ Zig Wurstsorten – als frischer Aufschnitt, im Glas, geräuchert oder zum Brutzeln –, Fleischspezialitäten zum Kochen, Grillen und Braten, Salate, Marinaden, Eierstich und donnerstags obendrauf frisch gekochter Eintopf – alles hausgemacht. Fleisch aus eigener Schlachtung von Tieren aus der Region, das weiß die Kundschaft zu schätzen. „Wo kommt das her? Was ist da drin?“, danach werde beim Einkauf gezielt gefragt, beobachtet Kerstin Tödter: „Die Leute wollen Regionales auf dem Teller.“

Mit jedem Lebensmittel- oder Schlachthofskandal – „wenn irgendwo gerade wieder Schindluder getrieben wurde“ – erleben Tödters einen Boom im Laden. Dann setzen verunsicherte Verbraucher ihr Vertrauen vermehrt in das traditionelle Fleischerhandwerk vor ihrer Haustür. Bei den meisten ebben Qualitäts- und Sicherheitsbedürfnis nach zwei, drei Monaten wieder ab. In der jetzigen Daseins-Krise, ausgelöst durch die Corona-Pandemie, sieht das anders aus: Die Abkehr von Lebensmitteln aus industrieller Tierhaltung und Schlachtung scheint nachhaltiger, stellt Kerstin Tödter fest: „Was wir in den vergangenen Monaten an neuen Kunden, darunter viele junge Leute, gewonnen haben, ist schon Wahnsinn.“

Tödters haben mehr zu tun denn je und kommen an ihre Grenzen: „Personell fahren wir in Produktion und Verkauf immer auf der letzten Rille.“ Schon lange vor Corona haben sie Partyservice und Schulverpflegung aufgegeben: „Wir schaffen das gar nicht mehr.“ Zehn Kräfte, zur Hälfte aus der Familie, arbeiten in der hausinternen Prozesskette vom Schlachten bis zum Verkauf. Alle Versuche, neue Mitarbeiter zu gewinnen, sind zuletzt gescheitert. Nicht wegen fehlender Kenntnisse – das lasse sich alles beim Arbeiten lernen, sagt die Juniorchefin –, sondern eher mangels Willen: „Man muss Lust dazu haben.“

So wie Carina Masanek: Die Lebensgefährtin von Peter Tödter, von Beruf eigentlich Bereiterin, kam vor anderthalb Jahren mit in den Betrieb und fuchste sich in verschiedene Aufgaben ein. „Das ist eben ein Familiending hier“, sagt Schwägerin Kerstin Tödter lächelnd, „nur mein Mann, der macht etwas anderes ...“ Ihre Kinder dagegen sind im Familienunternehmen zu Hause, da wo Mutter, Onkel, Oma und Opa den ganzen Tag für sie ansprechbar sind und wo sich ab und zu eine Scheibe Mortadella ergattern lässt.

Auch Kerstin Tödter ist mit ihrem Buder Peter im Betrieb ihrer Eltern Lisa und Richard groß geworden und nascht „lieber Wurst als Schokolade“. Die Geschwister sind dem Familienhandwerk treu geblieben; er wurde Fleischermeister, sie lernte Fachverkäuferin. Beide übernehmen als vierte Generation im Unternehmen Verantwortung. Dass der Traditionsbetrieb in Familienhand bleibt, bewog Richard Tödter jun. vor elf Jahren zu einer großen Investition: Rund 50 000 Euro kostete die Erfüllung aller Voraussetzungen und Vorschriften, um die EU-Zulassung für die Hausschlachtung zu erhalten. Hygiene und Dokumentation stehen dabei im Vordergrund. Viele kleine Betriebe scheiterten an den EU-Auflagen, nun schlachten Tödters allein auf weiter Flur. Auch für andere übrigens, wie etwa die hiesigen Jäger. Fleisch und Wurst von frischem Wild sind eine Spezialität des Hauses.

Verkaufsfilialen zu eröffnen, kam für die Familie nie in Frage. „Wir betreiben ein Geschäft, aber das richtig!“, betont Kerstin Tödter. Was gleichermaßen für die Produktion gilt: „Wir machen das aus Überzeugung. Und mit ganz viel Liebe.“

Unternehmenshistorie

1930 begründete Heinrich Bischoff, dessen Meisterbrief bis heute im Laden hängt, die Landschlachterei am jetzigen Standort in Hintzendorf-Mitteldorf. Als er 1944 bei einem Tieffliegerangriff in Baden ums Leben kam, verpachtete seine Witwe Minna Bischoff das Geschäft zunächst, um es dann 1951 zusammen mit ihrer Tochter Alwine zu übernehmen. Alwine Bischoff (85), die bis heute in dem Haus lebt, heiratete Richard Tödter, und das Ehepaar führte die Landschlachterei Tödter von 1953 bis 1991. Vor fast 30 Jahren übernahmen Richard Tödter jun. und seine Frau Lisa den Betrieb. Ihre Kinder Kerstin und Peter werden das immer wieder modernisierte, um- und ausgebaute Familienunternehmen in vierter Generation führen.

Von Petra Holthusen