Erst der Aufwärtstrend, dann der Bauantrag

Von: Petra Holthusen

CDU-Kreistagsabgeordnete um Wilhelm Hogrefe (r.) sagten Antje Modersohn (6.v.l.) bei einem Vor-Ort-Gespräch zu, sich für die finanzielle Unterstützung künftiger Vorhaben des Modersohn-Museums durch den Landkreis Verden stark zu machen. © CDU

Fischerhude – Noch seien es „Wünsche, Vorstellungen, Überlegungen“, betont Rainer Noeres. Aber für den Fall, dass das Fischerhuder Otto-Modersohn-Museum seine nächste bauliche Erweiterung angehen sollte, hat der Geschäftsführer schon mal erste Unterstützer gewonnen. „Dieses einzigartige Museum in Trägerschaft der Familie Modersohn ist ein förderungswürdiges Kulturgut mit europaweiter Ausstrahlung“, erklärte nach einem Vor-Ort-Besuch der CDU-Kreistagsfraktion deren Vorsitzender Wilhelm Hogrefe. Und „wenn nun eine Erweiterung des Museums geplant wird“, dann sei auch der Landkreis Verden gefragt, wie er unterstützend tätig werden könne, so Hogrefe.

Hintergrund der Überlegungen ist Hogrefe zufolge, dass der Landkreis in diesem Jahr ein neues Museumsförderkonzept für den Zeitraum 2024 bis 2028 auf den Weg bringen wird. Eine institutionelle Förderung erhalten bisher die Fischerhuder Stiftung Heimathaus Irmintraut – dort ist der Landkreis einer der Träger – sowie das Pferdemuseum und das Historische Museum in Verden. Geht es nach dem Willen der CDU, würde das familiengeführte Otto-Modersohn-Museum künftig in den Kreis der finanziell geförderten Museen aufgenommen: Nach dem Gespräch mit Inhaberin und Künstler-Enkelin Antje Modersohn und ihrem Mann Rainer Noeres seien sich die christdemokratischen Kreistagspolitiker einig gewesen, „dass das Modersohn-Museum mit mehr als 12 000 Besuchern im Jahr ein einzigartiges Highlight ist, für dessen Bestand und Weiterentwicklung auch öffentliche Mittel gut angelegt sind“, erklärt Hogrefe.

Bisherige große Investitionen des Museums in bauliche Erweiterungen, zuletzt 2012, hatte das Land Niedersachsen mithilfe europäischer Fördergelder unterstützt. Inzwischen hat sich dieser EU-Fördertopf für die Region aber geschlossen, also „müssen wir andere Möglichkeiten der Finanzierung erschließen“, sagt auch Rainer Noeres mit Blick auf künftige Vorhaben.

Mittels eines „großzügigen Legats“ hat die Otto-Modersohn-Stiftung, deren Geschäftsführer Noeres ist, die Wiese vis à vis des Museums erworben. „Der Erwerb ist mit der Verpflichtung verbunden, in absehbarer Zeit dort Räume für wechselnde Ausstellungen des Otto-Modersohn-Museums zu errichten“, so hatte Noeres auch schon den Museumsförderern in der Mitgliederversammlung der Otto-Modersohn-Gesellschaft mitgeteilt.

In der Überlegung ist nach Worten von Noeres ein Museumsbau, der die bisherige Ausstellungsfläche verdoppeln würde. Während im Altbau das Hauptwerk Modersohns mit Bildern aus dem Bestand der Stiftung in einer Dauerausstellung präsentiert würde, wäre der Neubau wechselnden Ausstellungen, auch mit Werken anderer großer Künstler wie etwa Emil Nolde, vorbehalten.

Allerdings gebe es „noch so viele Unwägbarkeiten“, dass Noeres für den Baubeginn keinen Zeitpunkt nennen kann: „Erstmal müssen wir die Finanzierung sichern.“ Bislang sei lediglich eine Bauvoranfrage gestellt worden, der die Gemeinde Ottersberg dem Vernehmen nach aufgeschlossen gegenüberstehe.

Als unabdingbare Voraussetzung für neue teure Projekte wie eine Museumserweiterung muss laut Noeres zunächst mal ein „Aufwärtstrend bei den Besucherzahlen“ erkennbar werden. Wie alle Kulturstätten erlebte das Modersohn-Museum während der Corona-Pandemie einen dramatischen Einbruch beim Publikumszuspruch. Von Lockdowns, Beschränkungen und den Folgen hat sich das Museum noch nicht wieder erholt: „Wir haben bis zu 40 Prozent weniger Besucher als vor Corona und liegen damit im Trend der deutschen Museen“, sagt Noeres.

„Weil die Leute noch Angst haben und zu Hause bleiben“, fielen beispielsweise Kulturreisen weiterhin flach: Die 30 bis 35 Busse voll mit Kunstinteressierten, die früher jedes Jahr das Modersohn-Museum ansteuerten, „fallen für uns jetzt weg“. Statt mit mehr als 12 000 Besuchern jährlich „müssen wir derzeit mit 8000 bis 10 000 klarkommen – das ist sehr schwer“, verdeutlicht Noeres.

Öffentliche Zuschüsse zu den laufenden Kosten gebe es für das privat geführte Museum nicht, das deshalb zu Einsparmaßnahmen greifen muss. Um Transport- und Versicherungskosten zu minimieren, seien die großen Ausstellungen mit Leihgaben reduziert worden: „Das ist leider die Konsequenz.“ Dank des großen Bildbestands der Stiftung sei das Museum jedoch in der glücklichen Lage, das Ausstellungsgeschehen „mit Eigenmitteln bewerkstelligen zu können“, schildert Noeres: „Wir können immer wechseln, ohne Hauptwerke abhängen und Besucher enttäuschen zu müssen.“

Das Otto-Modersohn-Museum Das in einem historischen bäuerlichen Gebäudeensemble eingerichtete Kunstmuseum in den Wümmewiesen, das dem 1907 nach Fischerhude übergesiedelten bedeutenden deutschen Landschaftsmaler Otto Modersohn (1865-1943) gewidmet ist, begründete 1974 sein Sohn Christian mit seiner Frau Anna. Seit mehr als 25 Jahren führen deren Tochter Antje Modersohn und ihr Mann Rainer Noeres das Museum, das stetig vergrößert und modernisiert wurde. Der Bilderbestand der 1989 gegründeten Otto-Modersohn-Stiftung umfasst eine einzigartige, immer noch weiter wachsende Sammlung, die das Werk Modersohns als ein Stück Kulturgeschichte bewahrt. Den künstlerischen Nachlass des Landschaftsmalers präsentiert das täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnete Museum am Ende der Bredenau auf 500 Quadratmetern in thematisch wechselnden Ausstellungen. Ergänzt durch Leihgaben aus Privatbesitz und anderen Museen oder auch im Kontext mit anderen Künstlern, werden immer neue Facetten des umfangreichen Schaffens Otto Modersohns erschlossen.

Die Wiese gegenüber dem Otto-Modersohn-Museum gehört der Otto-Modersohn-Stiftung. Auf der Fläche soll ein Erweiterungsbau für das namhafte Fischerhuder Kunstmuseum entstehen. Wann gebaut wird, ist noch ungewiss und hängt von den Finanzierungsmöglichkeiten ab. © Holthusen