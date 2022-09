Ergotherapeutin aus Quelkhorn nutzt in ihrer Praxis computergestützte Reha-Geräte

Mit der Kugel versetzt sich Ergotherapeutin Rebecca Walter (rechts) in die Patientinnenrolle, hier unter Anleitung von Praxisinhaberin Julia von Monkiewitsch. © Duncan

Quelkhorn – Eine Kugel etwa in der Größe eines Baseballs, aber mit besonderem Hightech-Innenleben, hat sich Rebecca Walter um die rechte Hand geschnallt. Dass die Ergotherapeutin ihre Hand bewegt, ist kaum für das menschliche Auge zu erkennen. Die kleinste Regung reicht aber aus, um auf dem Bildschirm eine Reaktion hervorzurufen. Diese computergestützte Rehabilitationstechnik, genannt Tyromotion, setzt Julia von Monkiewitsch, Quelkhorner Ergotherapeutin und Praxisinhaberin, seit Kurzem gezielt ein, um etwa Schlaganfall-Patienten oder Menschen mit Depressionen zu behandeln.

Diese Technologie sei sonst meist in großen Kliniken und eher selten in Praxen zu finden. Denn sie seien in der Anschaffung ziemlich kostspielig – und diese Kosten müsse der Praxisinhaber voll übernehmen. Für die Ergotherapeutin ein Ansporn: „Für uns ist die optimale Versorgung hier vor Ort eine Herzensangelegenheit.“ Sie betont zudem die Wirksamkeit von Therapien, die einmal wöchentlich und in Wohnortnähe stattfinden – anders als Reha-Maßnahmen, die nur einmal im Jahr genehmigt würden und somit „keine hohe Alltagsrelevanz“ besäßen. „Unseres Wissens sind wir die einzige Praxis mit vergleichbarer Ausstattung im Dreieck Aurich-Hamburg-Hannover“, fügt sie hinzu.

Vor drei Jahren eröffnete von Monkiewitsch ihre Praxis „Ergotherapie am Losberghof“ an der Quelkhorner Landstraße 16. Sie informiert sich viel auf Fachmessen über aktuelle Therapiemethoden. Auf Tyromotion sei sie in der begegnungsarmen Coronazeit durch einen Artikel in einer Fachzeitschrift aufmerksam geworden. Ihr zufolge eignet sich diese Therapie „für Patienten mit grundverschiedenen Diagnosen – von sehr schwer bis leicht betroffen“. Dies hatte sie zuvor von drei sehr verschiedenen Patienten ausprobieren lassen, darunter ein Mann mit rechtsseitiger Lähmung nach einem Schlaganfall, eine Jugendliche mit einer spinalen Muskelatrophie und ein Kind mit einer Entwicklungsstörung. Die Diagnose spinale Muskelatrophie betrifft bundesweit etwa 100 bis 120 Menschen. „Ihre Bewegungsfähigkeit liegt normalerweise im nicht messbaren Bereich“, erklärt Julia von Monkiewitsch. Mithilfe der Technik ließen sich die Bewegungen nun objektiv abbilden. „Das Schönste war aber, dass der Patient, der seit seinem Schlaganfall unter einer vollständigen Lähmung der rechten Hand litt, sie wenige Millimeter bewegen konnte.“ Dass dieses nun messbar wurde, habe ihn ungemein motiviert. „Inzwischen drückt er mit viel Mühe einen Türgriff herunter“, erzählt sie.

Tyromotion umfasst verschiedene Kleingeräte mit passenden Adaptionen für verschiedene Körperteile. „Die Geräte messen die vorhandene Kraft und das Bewegungsausmaß und zeichnen Fortschritte exakt auf, welche dann als Befundbericht an überweisende Ärzte gesendet werden können“, führt von Monkiewitsch aus. Abgesehen von der eingangs erwähnten Kugel gibt es zum Beispiel eine Art Steuerknüppel mit Griffen und Ablage für die Unterarme sowie ein flaches Kissen, das auf kleinste Gewichtsverlagerungen im Fuß reagiert.

Einem Flugsimulator ähnelt dieses Gerät, das Mitarbeiterin Maite Gerdes hier vorführt. © -

Mithilfe der Geräte ließen sich Reaktion, Kraft, Haltung und Gleichgewicht messen und trainieren, schildert Julia von Monkiewitsch. Gute Erfolge erziele die Methode bei der Therapie von Jugendlichen mit Angststörungen oder Depressionen, bei Menschen mit geistiger Behinderung genauso wie bei Hochbegabten, denen es manchmal schwerfällt, Impulse zu regulieren. „Sogar Senioren waren wider Erwarten begeistert“, erklärt die Quelkhornerin. Die Handhabung sei so selbsterklärend, dass selbst Patienten, die Handys und Computer als „neumodischen Kram“ abtun, inzwischen voller Elan dabei seien.

Optisch ähneln die Übungen Computerspielen: Mit Mikrobewegungen an den Kleingeräten lässt sich auf dem Bildschirm etwa ein Huhn manövrieren, um reaktionsschell möglichst viele Würmer aufzupicken. Oder man drückt den Ball mit der Hand und sieht, wie auf dem Monitor eine Orange ausgepresst wird. Trotz der nur minimal erforderlichen Bewegungen kann das anstrengen: „Man kommt ganz schön ins Schwitzen“, sagt Julia von Monkiewitsch. Doch Achtung: Tyromotion ist keine bloße Spielerei und lässt die eigentliche Ergotherapie nicht überflüssig werden. „Es braucht jemanden, der die Geräte individuell einrichtet, den Umgang damit begleitet und einordnet“, erklärt sie.

