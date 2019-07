Enormes Innovationspotenzial

Ottersberg – Die große Resonanz hat sie doch überrascht! Als Jürgen und Christoph Heitmann den Tag der offenen Tür in der Benas-Biogasanlage in Ottersberg planten, hatten sie nicht mit einem so großen Interesse gerechnet. Etwa 500 Gäste waren am Samstag gekommen, um gemeinsam mit der Inhaberfamilie das 20-jährige Bestehen zu feiern, oder sich einfach mal über die Technik einer modernen Biogasanlage zu informieren.

Dazu zählten neben den eigenen Mitarbeitern, Geschäftspartner und Politikern auch zahlreiche Nachbarn und Interessierte, die die Gelegenheit nutzten, sich die Anlage aus erster Hand erklären zu lassen.

Genau das taten Inhaber Jürgen Heitmann und sein Sohn Christoph, der gemeinsam mit seinem Vater die Geschäfte führt, höchstpersönlich. Den ganzen Tag über wurden Führungen über das Gelände angeboten. Dabei lernten die Gäste nicht nur die Funktionsweise kennen, sondern erhielten auch einen tiefen Einblick in die Philosophie des innovativen Unternehmens.

Jürgen Heitmann gehörte zu den Pionieren der Biogas-technologie. Bereits fünf Jahre vor der Eröffnung der Anlage in Ottersberg hat er am Standort des Firmensitzes in Vorwerk eine Biogasanlage errichtet.

Die Ottersberger Anlage ging 1999 ans Netz damals wurden 22 KW/h ins Netz eingespeist. Heute trägt die Biogasanlage die Grundlast des gesamten Fleckens Ottersberg. Möglich wurde das durch verschiedene Erweiterungen der Anlage sowie die Ümrüstung auf effizientere Komponten.

Nichts geändert hat sich seit der Gründung des Unternehmens an der Versorgung der Anlage mit Rohstoffen. Hier setzen die Inhaber auf eigene Flächen, die in Eigenregie bewirtschaftet werden und eine Logisitk mit eigenen Fahrzeugen.

Eine Konstante der vergangenen 20 Jahre sind auch die Innovationspotenziale, die die beiden Geschäftsführer immer wieder angeschoben haben. So wurde eine eigene Ammoniumstrippanlage entwickelt, mit der Gärreste aufbereitet werden. So können inzwischen Fasern für die Holz- und Kunststoffindustrie geliefert werden. Außerdem wird in der Anlage mit Zuschlagstoffen ein eigener Stickstoffdünger produziert, mit dem die produzierten Energiepflanzen mit den notwendigen Nährstoffen versorgt werden.

Eine Rolle spielte nicht nur die Funktionsweise und die Effizenz der „Benas“. Einige Fragen bezogen sich auch auf mögliche Sicherheitsrisiken. Hier konnte Jürgen Heitmann die Fragesteller beruhigen. Die Anlage verfügt über verschiedene Überwachungssysteme, die beim Abweichen von Sollwerten die jeweiligen Anlagenteile oder Komponenten vollautomatisch abschalten.

Gekommen war zum Tag der offenen Tür auch Ottersbergs Bürgermeister Horst Hofmann. Er hob in seinem Grußwort die besondere Bedeutung der Benas-Biogasanlage für Ottersberg hervor. Die biete zum einen Arbeitsplätze, zum anderen trage sie maßgeblich zu einer Verbesserung der CO2--Bilanz im Flecken bei.

Aber auch zur Verbesserung der Lebensqualität in Ottersberg trägt das Unternehmen bei. So geht der Erlös verschiedener Aktionen während des Tages der offenen Tür sowie Spenden einiger Lieferanten des Unternehmens in die Beschaffung neuer Spielgeräte für das Gymnasium Ottersberg.

Für Christoph Heitmann ist das nicht nur eine Spende, sondern auch eine Investition in die Zukunft, denn die Schüler von heute seien die dringend benötigten Fachkräfte von morgen. kr