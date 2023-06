Eleganter Abgang in Ottersberg

Von: Tobias Woelki

Teilen

Die Klasse 10b verabschiedet ihre Klassenlehrerin auf der Bühne. © Woelki

Ottersberg – Unter dem Motto „Eleganter Abgang“ ist heute Nachmittag die Entlassfeier der Absolventinnen und Absolventen der Wümmeschule Ottersberg über die Bühne gegangen. 94 junge Leute erhielten in der Aula der Oberschule ihre Abschlusszeugnisse, dazu viel Applaus von ihren Familien, Freunden und Lehrkräften sowie von den Festrednern gute Wünsche für den weiteren Lebensweg.

Unter anderem erwarben 27 Abschlussschülerinnen und -schüler in Jahrgang 10 den erweiterten Sekundarabschluss, der zum Besuch einer gymnasialen Oberstufe berechtigt, 28 den Realschul- und 20 den Hauptschulabschluss.

Oberschulrektor Dominik Lerdon begrüßte die festlich gestimmte Gesellschaft in der voll besetzten Aula und würdigte den Tag als einen ganz besonderen. Lerdon lobte die guten Leistungen und das Durchhaltevermögen der Absolventen. „Alle Schülerinnen und Schüler haben einen konkreten Weg vor Augen“, betonte der Rektor. 35 Prozent hätten einen Ausbildungsvertrag in der Tasche, 15 Prozent gingen nach den Ferien auf ein Gymnasium und 50 Prozent auf eine Berufsbildende Schule oder eine Fachschule. Den Absolventen gab Lerdon mit auf den Weg: „Bleibt neugierig, positiv und fokussiert. Glaubt an eure Träume.“

Auch Bürgermeister Tim Willy Weber wünschte den Schulabgängern „für die Zukunft alles Gute“ und merkte an, dass einem eleganten Abgang auch immer ein Aufgang folge.

Eine von den Absolventinnen und Absolventen vorbereitete Bildershow, ein Rückblick auf ihre sechs Jahre an der Wümmeschule und ein heiteres Quiz komplettierten das zweistündige Programm, das mit der Übergabe der Abschlusszeugnisse und dem feierlichen Auszug endete. Für den geselligen Ausklang hatte die Klasse 9c einen Cocktailempfang organisiert.