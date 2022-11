Eintauchen in Catos Leben

Schauspielerin Julia Jentsch spricht in dem „Cato-Konzertfilm“ Original-Texte aus Briefen von Cato Bontjes van Beek – zu erleben bei der Filmvorführung auf Großleinwand am 14. November in der Fischerhuder Kirche. © Jannick Mayntz

Fischerhude – Am 14. November 2020, dem 100. Geburtstag der in Fischerhude aufgewachsenen und 1943 von den Nationalsozialisten hingerichteten Widerstandskämpferin Cato Bontjes van Beek, ging der zu ihren Ehren in der Kirche ihres Heimatorts produzierte Konzertfilm online. Aus Anlass des 102. Geburtstages von Cato Bontjes van Beek lädt der Komponist Helge Burggrabe mit weiteren Initiatoren für Montag, 14. November, um 19 Uhr zur Filmvorführung auf Großleinwand in die Fischerhuder Liebfrauenkirche ein.

Der seit zehn Jahren in Fischerhude lebende Musiker Helge Burggrabe, der europaweit innovative Kulturprojekte in Sakralräumen initiiert, hatte auch das Musik- und Literaturprojekt „Cato 100“ konzipiert, dafür Texte von Cato Bontjes van Beek vertont und das Skript für den Konzertfilm geschrieben. In den literarischen Sequenzen leiht die renommierte deutsche Filmschauspielerin Julia Jentsch ihre Stimme Cato Bontjes van Beek, liest aus deren Briefen und geheimen Botschaften an Mithäftlinge. Die Mitwirkung in Burggrabes „Cato-Konzertfilm“, der im Herbst 2020 mit einer hochkarätigen künstlerischen Besetzung und in Kooperation mit dem Deutschlandfunk in der Fischerhuder Kirche produziert worden war, war damals erklärtermaßen eine ganz persönliche Herzensangelegenheit für Julia Jentsch. Die Schauspielerin war bereits preisgekrönt für ihre Darstellung der Sophie Scholl in dem Film von 2005 über die letzten Tage der Widerstandskämpferin, die wie Cato Bontjes van Beek 1943 hingerichtet wurde.

„Der Konzertfilm zeigt Cato Bontjes van Beek in ihrer tiefen Menschlichkeit und sorgte in der Region, aber auch überregional bereits für eine große Resonanz“, berichtet Helge Burggrabe. „Gerade in der heutigen, zunehmend verunsichernden Zeit kann eine solche lebensbejahende Haltung zum Vorbild werden und einem Hoffnung und Mut geben“, betont er.

Neben Julia Jentsch, die Original-Texte aus Briefen von Cato Bontjes van Beek liest, wirkt Christoph Jöde, Schauspieler am Hamburger Schauspielhaus, in der Produktion mit und interpretiert die männlichen Rollen. Als Erzähler führt der renommierte Quelkhorner Rezitator Lorenz Meyboden durch das Leben von Cato Bontjes van Beek. Die Texte sind eingebettet in ausdrucksstarke Vokalmusik, die das international gefeierte Vokalensemble Sjaella aus Leipzig singt. Zu hören sind sowohl von Burggrabe neu vertonte Cato-Texte als auch Musik, die der mutigen jungen Frau viel bedeutete – von Johann Sebastian Bach bis zu Schlagern aus den 1930er-Jahren wie „Bei Mir Bistu Shein“.

„Nachdem 2020 bedingt durch die Pandemie das Konzert nicht live aufgeführt werden konnte, ist es in diesem Jahr möglich, durch den Konzertfilm gemeinsam in die Lebensgeschichte von Cato Bontjes van Beek einzutauchen“, freut sich Helge Burggrabe auf den 14. November. Der Komponist, der verantwortlich für Textbuch, Musik und Regie war, wird zu Beginn um 19 Uhr eine kurze Einführung geben. Veranstalter des Filmabends sind die evangelische Kirchengemeinde, die Gemeinde Ottersberg, die Initiative Frauen-Orte Niedersachsen und der Kulturverein musica innova. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.