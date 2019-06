Eingefangenes Licht

Sonderausstellung zu Feststudien von Otto Modersohn und Paula Modersohn-Becker eröffnet

+ Antje Modersohn-Noeres (links) begrüßte zur Sonderausstellung auch viele auswärtige Gäste. Foto: Keppler

Fischerhude – Ländliche Feste übten auf Otto Modersohn und seine Frau Paula zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen besonderen Reiz aus. Das traditionelle Schützenfest in Worpswede hatte es ihnen angetan. Es forderte beide als Künstler heraus. Zu den Feststudien der beiden Worpsweder Künstler hat das Modersohn-Museum in Fischerhude am Samstag eine neue Ausstellung eröffnet.