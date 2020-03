„Eine spannende Zeit“

Wümmingen – Die Freude über das Wiedersehen war groß. Vor mehr als 30 Jahren bauten Helferinnen und Helfer aus dem Flecken Ottersberg den ehrenamtlichen Rettungsdienst auf. Jetzt hatte Initiator Wilhelm Asendorf die Damen und Herren der ersten Stunde zu einem gemeinsamen Treffen eingeladen.

Bei einem zünftigen Mittagessen schwelgten die Gäste in Erinnerungen. „Im Jahr 1978 kam der Landkreis auf uns zu und bat uns den Krankentransport zu übernehmen“, berichtet Wilhelm Asendorf, der damals mit seiner Ehefrau Gerda ein Taxiunternehmen in Ottersberg betrieb. Den Krankentransport und Rettungsdienst hatte bis 1978 eine andere Organisation wahrgenommen, von der sich der Landkreis trennte.

In dieser für ihn prekären Lage wandte sich der damalige Oberkreisdirektor Rainer Mawick an Heinz-Ludwig Rebentisch, damals Ottersberger Bürgermeister und Kreistagsabgeordneter, mit der Bitte, Strukturen für den Krankentransport im Flecken Ottersberg aufzubauen.

„Heinz-Ludwig Rebentisch hat für die Idee geworben und zahlreiche Engagierte aus dem Ort gefunden. Nach einem Erste-Hilfe-Lehrgang und der Ausbildung zum Sanitätshelfer in Achim-Baden durch die Eheleute Gillmann bekamen wir eine Einweisung durch einen Arzt des Achimer Krankenhauses im Umgang mit einem Krankenwagen. Während dieser Einweisung erhielten wir unseren ersten Einsatz. So transportierten wir eine Seniorin aus Bassen zum Achimer Krankenhaus“, erinnert Asendorf.

Die Gruppe der Freiwilligen gründete dann den DRK-Ortsverein Ottersberg im Jahr 1978. Mit dem Ortsverein gründeten 18 Helferinnen und Helfer auch die DRK-Bereitschaft, die ehrenamtlich über Jahre hinweg an den Wochenenden von Freitag, 18 Uhr, bis Sonntag, 18 Uhr, den Krankentransport und Rettungsdienst übernahm.

„In der Woche unterstützt durch Helfer fuhren meine Frau und ich neben Taxifahrten Kranke in die Krankenhäuser. Das ging über zehn Jahre.“ Der Rettungsdienst entwickelte sich in dieser Zeit immer mehr zu einem professionellen Dienstleister. Die Ausbildung und die Ausstattung der Einsatzfahrzeuge verbesserte sich. Immer mehr Hauptamtliche erhöhten die Qualität der Patientenversorgung. Ende der 80er-Jahre klang der ehrenamtliche Rettungsdienst allmählich aus. Fast nur noch an den Wochenenden kam die Bereitschaft im Krankentransport zum Einsatz.

„Es war eine spannende Zeit. Wir haben viel erlebt an Einsätzen und an Gemeinschaft. Parallel zu unseren Einsätzen bauten wir das DRK-Heim damals auf. Dabei schufen wir das Gebäude beinahe vollständig in Eigenleistung.“

Die Zahl der Mitglieder steigt seit Jahren stetig an. Immer wieder wurde das Gebäude erweitert, etwa um Garagenplätzen und einem großen Aufenthaltsraum.

Trotz der Maßnahmen reicht der Platz jetzt wieder nicht aus. „Aktuell zählt die DRK-Bereitschaft mehr als 40 Helferinnen und Helfer und gilt als eine der größten Bereitschaften nicht nur im Landkreis, sondern auch in der Region.“ woe